Erinnerungen An Zweiten Weltkrieg In Bürgerfelde: Bombenangriff mit viel Glück überlebt

Bürgerfelde Den ohrenbetäubenden Knall der explodierenden Bombe haben Rolf Haagmann (79) und Jürgen Maier (80) noch heute im Ohr. Die beiden waren zum Ende des Zweiten Weltkrieges beste Freunde und machten gemeinsam die Gegend rund um den Ziegelhof, die GEG und die Bavaria-Brauerei unsicher.

„Das muss eine Fünf- oder Zehn-Zentner-Bombe gewesen sein, die aus großer Höhe von einem Bomber abgeworfen worden war“, meint Maier. Mit seiner Mutter, den Geschwistern und seinen Großeltern saß er am Esszimmertisch und aß zu mittag, als die Bombe nur etwa 50 Meter vom Haus entfernt im Garten einschlug. Sie drang tief in die weiche Erde ein und explodiert erst dann. Dabei hinterließ sie einen 18 Meter breiten und zwölf Meter tiefen Bombentrichter, erzählt Kaiser weiter. Dreck und Splitter flogen umher, durch die Druckwelle zersprang die große Scheibe in tausend Scherben, die sich in der Wohnung verteilten. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Doch der Schreck war gewaltig. Jürgen Maier lief rüber zum Haus von Rolf Haagmann und suchte dort im Keller Schutz.

Ausstellung im Museum zum Kriegsende Der 3. Mai 1945 ging in die Geschichte Oldenburgs ein. An diesem Tag besetzten vorrückende kanadische Truppen die Stadt. Die Einnahme erfolgte kampflos. Eine „Verteidigung“ und damit verbundene hohe Anzahl an Opfern blieb der Stadt in Anbetracht der unvermeidbaren Niederlage des NS-Regimes erspart. Oldenburg blieb weitestgehend unzerstört. Anlässlich dieses Ereignisses präsentiert das Stadtmuseum vom 4. Mai bis 31. Juli zum 75. Jahrestag eine Ausstellung.

Rolfs Eltern gehörte an der Ziegelhofstraße 125-127 die Gaststätte Haagmann. Der Luftschutzkeller befand sich direkt neben dem Bierkeller, erinnert er sich. In dem Gebäude ist heute unter anderem der Paritätische untergebracht. Die Gaststätte gab es bin in die 70er-Jahre hinein, allerdings unter wechselnder Leitung. Das Haus und das Innere haben sich kaum verändert, freut sich Haagmann, der sich gern an seine Kindheit in dem Viertel zurückerinnert.

Dazu gehörte auch das Spielen auf dem Pestacker an der Ziegelhofstraße. Zum Namen: Anfang August 1667 suchte die Pest die Stadt heim – von der Wallstraße über die Gaststraße bis hin zur Bergstraße, das war der Bereich, wo die Pestilenz am heftigsten wütete. 30 bis 40 Opfer wurden in manchen Wochen gezählt, die Leichen wurden an der Ziegelhofstraße begraben – auf dem Pestacker. Heute befindet sich auf dem Gelände die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/ Ammerland. Erst im Winter 1668/69 zog sich die wahrscheinlich von Soldaten eingeschleppte Pest zurück, 437 Todesopfer (offizielle Zahl, die wahrscheinlich viel höher lag) waren zu beklagen.

In der Kindheit von Kaiser und Haagmann wuchs auf dem ehemaligen Pestacker der Grünkohl. Die Eisenbahnstrecke führte noch ebenerdig und nicht auf einem Damm Richtung Wilhelmshaven. Die mächtigen schnaubenden Dampflokomotiven hinterließen bei den Jungs einen großen Eindruck.

Kaisers Großeltern gehörte die Gärtnerei Dorst, deren Gewächshäuser und Beete bis an die Industriestraße heranreichten. Später kaufte die Arzneimittelfirma Reichelt das Gelände und es wurde bebaut.

Dann war der Krieg zu Ende, erinnern sich Kaiser und Haagmann, und für die Jungs brachen goldene Zeiten an. Die Kanadier und Engländer, die neben der GEG (ein Schlachthof und der dazugehörige fleischverarbeitende Betrieb) ihre Zelte aufgeschlagen hatten und deren Laster in der Industriestraße abgestellt waren, verwöhnten die Jungs mit Süßigkeiten. „Wir saßen auf den Lastern auf Säcken mit Schokolade“, erzählt Haagmann schmunzelnd. „Bedient Euch, nehmt Euch so viel wie Ihr tragen könnt“, riefen die Soldaten den Jungs immer wieder zu.

Später verloren sich die Freunde aus den Augen. Maier erlernte das Malerhandwerk (und vergoldete unter anderem die Ziffernblätter der Lambertikirche), schließlich verkaufte er für die Signal Versicherungen. Haagmann schlug beim Finanzamt die mittlere Laufbahn ein und arbeitete dort bis Ende Juni 2002. Beide wohnen heute in Hundsmühlen.

Erinnern sie sich? Sie haben das Ende des Zweiten Weltkriegs in Oldenburg miterlebt und wollen Ihre Geschichte erzählen? Schreiben Sie uns: NWZ-Stadtredaktion, Peterstraße 28-32, 26121 Oldenburg, oder Mail: red.oldenburg@nwzmedien.de oder rufen Sie uns an unter Telefon 9988-2104.

Beim Wiedersehen nach 75 Jahren trafen sich die beiden im ehemaligen Elternhaus von Haagmann, dessen Treppenhaus unter anderem voll erhalten blieb. Haagmann: „Da bin ich immer das Geländer heruntergerutscht.“