Erfolgreicher Ausbau

Oldenburg ist beim Ausbau der Kinderbetreuung einen großen Schritt vorangekommen. Die starke Nachfrage ist ein Beleg, dass die Angebote bei den Familien ankommen. Trotz der ungeklärten Fragen und Probleme ist der Kita-Ausbau eine Erfolgsgeschichte.

Viel zu wenig beachtet wird der immense Anstieg der Betriebskosten. Die Stadt baut Kapazitäten auf, die in finanziell starken Jahren wie derzeit gut bezahlt werden können. Und was ist in schlechteren?

Die Stadt schafft eine wichtige, aber auch teure Verbesserung. Die Eltern an den Kosten entsprechend ihrer Finanzkraft zu beteiligen, wäre angemessen. Der Wegfall der Elternbeiträge setzt das falsche Signal.

Christoph Kiefer https://www.nwzonline.de/autor/christoph-kiefer Redaktionsleitung

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2101 Lesen Sie mehr von mir

Den Autor erreichen Sie unter