Interview: „Mein Vater hat meine Mutter geschlagen“

Gewalt ist ein fester Bestandteil im Leben vieler Menschen. Während die einen früher oder später daran zerbrechen, schaffen andere es, sich aus der oft schwierigen Situation zu befreien. So wie Christoph Hesse, der seine Geschichte im Fernsehen erzählen will. Denn obwohl sein Vater vor etwa zehn Jahren seine Mutter brutal tötete, kann der 29-Jährige heute auf ein zufriedenes Leben blicken. Kein einfacher Weg – wie er im Interview mit unserer Redaktion berichtet:

Frage: Ab wann hat die Gewalt in Ihrem Leben eine Rolle gespielt?

Frage: Bis Ihr Vater Ihre Mutter getötet hat?

Frage: Was wollte die Polizei von Ihnen?

Frage: Und dann?

Hesse: Dann habe ich von der Polizei erfahren, was Zuhause überhaupt passiert ist. Da hatte mein Vater meine Mutter mit einem fünf Kilo schweren Hammer erschlagen – in meinem Zimmer. Dafür wurde er später zu lebenslanger Haft verurteilt.

Frage: Gibt es eine Erklärung für das Verhalten Ihres Vaters?

Frage: War Ihr Vater auch Ihnen gegenüber gewalttätig?

Frage: Wie hat sich das auf Sie ausgewirkt?

Frage: Wie haben Sie den Tod Ihrer Mutter bzw. die Tat Ihres Vaters verarbeitet?

Frage: Wie war die Situation in der Heimat?

Hesse: Da wusste natürlich jeder, was mein Vater getan hat und dass ich der Sohn bin. Das war nicht so einfach, vor allem, wenn ich auf die Tat angesprochen wurde. In der Zeit habe ich angefangen, mich mit mir selbst und allem was mit der Tat meines Vaters zu tun hat, auseinanderzusetzen. Dabei habe ich mich immer wieder selbst reflektiert und geschaut, was von meinem Vater in mir steckt.