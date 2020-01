Oldenburg Wenn sich Gäste aus der Wirtschaft treffen, geht es auch um Börsenkurse. Und die sahen an diesem Abend gar nicht gut aus. 2,7 Prozent Minus. Der China-Virus hatte durchgeschlagen. Ziemlich vergrippt reiste auch der Festredner in Oldenburg an. „Es ist aber nur ein normaler Virus, nicht der chinesische“, gab TV-Wetterexperte Sven Plöger zu Beginn seine Rede Entwarnung. „Ich war nicht in Wuhan“. Sein Thema des Abends: die Erderwärmung – und die eigene Erwärmung. Mit 39,4 Grad Fieber betrat er die Bühne in der Weser-Ems-Halle.

Zuvor war es schon deftig zugegangenen. Uta Jack, die Vorsitzende der Gesellschaft Union, nahm sich in ihrer Rede die Politik zur Brust. „Die Mietpreisbremse ist ein Eingriff ins Eigentumsrecht“. Was in Berlin passiere sein Sozialismus ala DDR. Auch die CDU bekam ihr Fett ab. Von „politischer Vergewaltigung der Tarifautonomie“ sprach Jack mit Blick auf den Pflegenotstand.

Dann kam Oberbürgermeister Jürgen Krogmann dran. Die Stadt müsse endlich vernünftige Verkehrskonzepte für die wachsende Stadt ausarbeiten. „Wir werden das kritisch begleiten“, meinte Jack zum OB. Und der Rat solle „den Unsinn“ mit einer neuen Baugenossenschaft lassen. „Wir haben doch die GSG, so die Unions-Vorsitzende. Mit Blick aufs Klinikum empfahl sie Krogmann, den Verwaltungsrat mit Fachleuten und nicht aus den Reihen des Rates zu besetzen. „Mit einem politischen Mandat ist man nicht automatisch mit Allwissenheit gesegnet.“

Krogmann konterte anschließend mit einem selbst ausgestellten Top-Zeugnis. „Der Wohnungsbau wächst prozentual schneller als in Hamburg oder Frankfurt. Wir haben eine Rekord-Zahl an Arbeitsplätzen und haben in den letzten zwei Jahren 25 Millionen Schulden abgebaut.“ Die Wirtschaft boome, die Stadt baue ein neues Schwimmbad und ein Museum. Und die Investition ins Klinikum sei ebenso gewaltig wie mutig.

Fahrverbote haben man in Oldenburg abwenden können. „Wir müssen aber mehr für den Klimaschutz tun“, so der OB. Deshalb soll das Busangebot auch ins Umland hinein attraktiver werden und an den Stadträndern sollen neue P+R-Plätze entstehen. „Wir haben immerhin täglich 42 000 Einpendler“, berichtete Krogmann.

Nach Kohl und Rotwein gings dann mit dem Klima weiter. Sven Plöger macht deutlich, dass Starkregen, Hitze, Überschwemmungen oder Waldbrände keine Zufälle seien. „Seit 30, 40 Jahren warnen die Experten.“ Die Trockenheit von 2018 sei in den Böden immer noch zu messen. „Wird 2020 wieder so ein trockenes Jahr, wird es grenzwertig“, warnte er.

„Für unseren Lebensstil sind wir zu viele Menschen auf der Welt.“ Auch wenn Trump den Klimawandel ignoriere, werde er ihn bald spüren. „Sein Golfplatz in Schottland wird bald überschwemmt“, meinte Plöger. Weltweit müssten nicht die Bremser die Richtung bestimmen.

Plöger sprach von „kognitiver Dissonanz“ bei vielen Menschen. „Wir wollen keine Strommasten, keine Kohle- oder Atomkraftwerke, Windräder. Nur den Strom aus der Steckdose wollen wir.“ Wir fahren SUV, machen Kreuzfahrten und fliegen so viel wie nie zuvor. Trotzdem: „Eine freudlose Verbotswelt“ ist auch keine Lösung.

Deutschland müsse noch viel stärker auf erneuerbare Energien setzen, insbesondere auch auf die Sonne. „Und wir müssen alle an uns arbeiten.“