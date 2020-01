Oldenburg An diesem Donnerstag stimmt der Bundestag über zwei Gesetzesentwürfe ab, mit denen die Hoffnung verbunden ist, dem Mangel an Spenderorganen entgegenzuwirken. Denn die benötigte Zahl an Organen übersteigt die der verfügbaren um ein Vielfaches. Der erste Vorschlag, der von einer Gruppe Abgeordneter um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegt wurde, sieht vor, dass jeder Bürger als Organspender in Frage kommt, so lange er diesem nicht ausdrücklich widerspricht.

Hemmschwellen

Ein Vorstoß, dem beispielsweise Andreas Holtz, Programmleiter der Kulturetage, positiv gegenübersteht: „Ich unterstütze den Vorschlag des Gesundheitsministeriums voll und ganz.“ Der 53-jährige Oldenburger hat selbst keinen Organspendeausweis, „obwohl ich ihn einfach nur beantragen müsste“, sagt Holtz. Er glaubt, dass viele im Alltag anderes zu tun haben, als sich um einen Ausweis zu bemühen.

Die Geschäftsführerin des Jobcenters Oldenburg, Carmen Giss, sieht die Hemmschwelle zur Beantragung eines Ausweises darin, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. „Wenn man bedenkt, dass den Menschen geholfen werden könnte, ist es nicht zu viel verlangt, sich aktiver mit dem Thema auseinanderzusetzen“, findet Giss. Auch aus diesem Grund ist die 54-jährige Wilhelmshavenerin für die Einführung der Widerspruchslösung.

Dem Entwurf positiv gegenüber steht auch der Ehrenpräsident des Deutschen Roten Kreuzes, Dieter Holzapfel. „Ich bin Rotkreuzler und wir haben den Grundsatz, dass wir jedem helfen, ohne zu fragen, wem“, erklärt der 81-Jährige. Der Oldenburger hat seit etwa zehn Jahren einen Organspendeausweis.

Für einen Zwischenweg hat sich indes die Landespolitikerin Esther Niewerth-Baumann (CDU) entschieden. „Im Allgemeinen beabsichtige ich Organe zu spenden, aber nicht in Form eines Ausweises“, so die 51-Jährige. Stattdessen habe sie in der Familie offen darüber gesprochen, sodass diesbezüglich keine Unsicherheiten bestehen. „Ich habe so einfach ein besseres Gefühl als mit einem Ausweis“, begründet die Oldenburgerin ihre Entscheidung. Nichtsdestotrotz habe sie nichts gegen die Einführung einer Widerspruchslösung, die auch Kritik auf sich zieht.

Kritisiert werde an der Widerspruchslösung, dass dadurch das Recht auf körperliche Selbstbestimmung in Frage gestellt und so ein Bruch mit der gesellschaftlichen, rechtlichen und moralischen Praxis vollzogen würde, sagt Prof. Dr. Mark Schweda, Professor für Ethik in der Medizin an der Universität Oldenburg. Eine solche Lösung lege die Vorstellung nahe, dass ein Individuum zunächst einmal nicht sich selbst gehöre, sondern der Gesellschaft, veranschaulicht Schweda die Argumente gegen eine Widerspruchslösung.

Selbstbestimmung

Für Niels Bötel, den Trainer des Handballbundesligisten VfL Oldenburg, spricht gegen eine Widerspruchslösung, dass jeder entscheiden können sollte, was mit dem eigenen Körper nach dem Tod passiere. Eine Zustimmungslösung habe den Vorteil, dass man sich aktiv mit der Thematik auseinandersetzen müsse. „Ich bin seit rund vier Jahren Inhaber eines Organspendeausweises – es ist nicht viel Aufwand, den zu beantragen“, wirbt der 32-Jährige für eine derartige Lösung.

Der zweite, von einer Gruppe um Grünen-Chefin Anna-Lena Baerbock zur Abstimmung vorgelegte Gesetzesentwurf sieht eine Stärkung der Entscheidungsbereitschaft vor. Alle Bürger sollen dazu aufgerufen und befähigt werden zu entscheiden, ob sie ihre Organe nach dem Tod spenden wollen oder nicht. „Der Gedanke eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen und eben keinen Zwang auszuüben spielt für dieses Lager eine Rolle“, erklärt Schweda.

Eine solche, selbstbestimmte Entscheidung befürwortet auch Ute Goronczy. Die grüne Ratsfrau hat vor vielen Jahren eine Tante aufgrund eines fehlenden Transplantationsorgans verloren. „Ich bin absolut für eine Organspende, gehöre aber auch zu denen, die sagen, wir können nicht alle über einen Kamm scheren“, so die 56-Jährige. Außerdem fordert sie, mehr Aufwand in die Fortbildung von Ärzten zu stecken. So rechnet sie damit, dass sich bei einer besseren Aufklärung der Bevölkerung auch durch die Ärzte, die Bereitschaft zur Organspende erhöhen würde.

Ebendort sieht auch der Medizinethiker Schweda Nachholbedarf. Es sei extrem wichtig, hauptamtliche, geschulte Intensivmediziner, die potenzielle Spender identifizieren und auch Gespräche mit Angehörigen führen, zu haben. „In der Kommunikation mit den Angehörigen besteht eine große Herausforderung. Die Betroffenen sind sowieso geschockt und überwältigt von der Situation und dann kommt diese Frage“, sagt Schweda.