Oldenburg Der neue, im April gewählte Landesvorstand der AfD in Niedersachsen hat bei seinem Parteitag in Oldenburg am Samstag eine schwere Schlappe erlitten. Hintergrund ist das Finanzgebaren des im April abgewählten Landesvorstandes um den früheren Vorsitzenden Paul Hampel.

In einer knapp einstündigen Abrechnung mit Hampel hatte Vorstandsmitglied Thorben Freese Zwischenergebnisse eines vom Bundesverband bestellten Kassenprüfers vorgetragen. Dem früheren Landeschef Hampel und seinem Team werden in dem Bericht mangelhafte Buchführung und deutlich zu hohe Ausgaben vorgeworfen. Konkret geht es um hohe Bewirtungs- und Telefonkosten, Reisekostenabrechnungen, drei angeschaffte und nicht zurückgegebene Computer sowie ein Diensthandy von Hampel, das der frühere Landeschef bis heute nicht beim neuen Landesvorstand abgegeben habe. Auch sei eine Videokamera für 7000 Euro angeschafft worden, die nie eingesetzt worden und heute wertlos sei.

Freese zeichnete im Festsaal der Weser-Ems-Halle das Bild einer chaotischen Buchführung. Den Angaben zufolge soll es in den Jahren 2013 bis 2017 Ausgaben in Höhe von insgesamt 27.333 Euro ohne Belege oder Rechnungen gegeben haben. Mehrfach habe sich der damalige Landeschef Hampel Reisekosten-Vorschüsse in erheblicher Höhe auszahlen lassen – ohne Vorstandsbeschluss.

Hampel sah sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und setzte sich jetzt beim Parteitag in Oldenburg mit seiner Forderung nach einer unabhängigen Prüfung durch. 133 Mitglieder stellten sich hinter Hampel, 81 stimmten gegen die unabhängige Finanz-Prüfung. Während die Hampel-Unterstützer den Ex-Vorsitzenden nach der Abstimmung umarmten, nahm die neue Vorsitzende Dana Guth die Entscheidung gelassen: „Das Ergebnis der Prüfung wird alles bestätigen, was gesagt wurde“, zeigte Guth sich gegenüber der NWZ sicher. Bei ihrer Rede hatte Guth ihren Vorgänger scharf angegriffen: „Wenn hier Dinge verschwinden, die vom Geld der Mitglieder angeschafft wurden, ist das ein Unding. Zudem ist es empörend und völlig daneben, hier ständig auf Kosten des Landesverbandes zu tafeln und zu bechern.“

Hampel wies die Vorwürfe erneut zurück, sie seien „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“. Er betonte, dass er direkt nach der Finanzdiskussion und seiner Abwahl auf dem Parteitag im April in Braunschweig einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer damit beauftragt habe, sich mit dem neuen Landesvorstand in Verbindung zu setzen und sämtliche Akten anzufordern. Das sei dem Prüfer verweigert worden. Auch auf dem jetzigen Parteitag fühlte Hampel sich unfair behandelt, da seine Redezeit auf 90 Sekunden begrenzt wurde. „Die Vorwürfe sind lächerlich. Es geht hier um meine Ehre und meine Reputation. Wenn man mir mehr Zeit gegeben hätte, hätte ich alles komplett ausräumen können.“