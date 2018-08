Oldenburg Mit einem Flashmob hat die Bewegung Seebrücke am Samstag in der Oldenburger Innenstadt ihre Solidarität mit den Seenotrettern demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen mehr als 70 orange gekleidete Menschen an der Aktion vor der Lambertikirche teil.

Mit dem Glockenläuten um 11 Uhr bildeten sie eine Reihe, blieben stehen und schauten still auf die Kirche. Auf ihrem Rücken stand die Zahl 1524 + X als Symbol für die Zahl der auf der Flucht im Mittelmeer Ertrunkenen.

Die Organisatoren der Seebrücke planen weitere Aktionen, Flashmobs und eine Demo. Eine Forderung lautet: Die Stadt Oldenburg soll sich der Bundesregierung gegenüber bereit erklären, weitere Geflüchtete aufzunehmen, um ein Zeichen für Menschlichkeit und das Recht auf Asyl zu setzen.

Die Seebrücke ist eine transnationale Bewegung, getragen von verschiedenen Bündnissen und Akteuren, die sich mit Menschen auf der Flucht solidarisiert. Zur Seebrücke Oldenburg zählen sich rund 20 Personen.