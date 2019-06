Oldenburg Eine große Mauer aus Kartons, auf die sie Aufgaben und Tätigkeiten aus ihrem Berufsalltag geschrieben hatten, hatten Oldenburger Kita-Mitarbeiter am Montagabend vor dem Kulturzentrum PFL errichtet. Wickeln, Ausflüge planen, Elterngespräche oder die Vermittlung sozialer Kompetenzen sind nur einige von diesen Aufgaben, die zusammengenommen die symbolische Mauer bilden, die zwischen den Kita-Kräften, den Bedürfnissen der Kinder und guten Arbeitsbedingungen steht.

Verantwortlich handeln

Mit der Aktion im Vorfeld der Sitzung des Stadtrates wollen die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) sowie die Oldenburger Kita Fachkräfte Initiative (Olkifa), eine Arbeitsgruppe von Beschäftigten aus Krippen und Kindertagesstätten, verdeutlichen, wie sich der Kita-Personalmangel auf die Arbeitsbedingungen des Personals auswirkt. Gezeigt werden sollte den Stadtratsmitgliedern auch, wohin ihre Politik führt und dass die Kommune Verantwortung für gute Bedingungen in Kitas trägt.

„Leider werden beim Kita-Ausbau die Beschäftigten in vielen Fällen vergessen“, sagt Heike Boldt, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi. Durch das erweiterte Betreuungsangebot der Kitas komme es zu einer Verdichtung der Aufgaben des Personals. Deshalb sei eine zentrale Forderung von Olkifa und Verdi mehr pädagogisches Personal in den Kitas, um zu garantieren, dass die Kräfte mehr Zeit mit den Kindern verbringen können.

Weg mit den Zeitfressern



„Wir verlangen, dass die Arbeitgeber ihre pädagogischen Fachkräfte schützen und der Fachkräftemangel nicht weiter auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Wir brauchen mehr Zeit und Personal. Für die Kita-Beschäftigten und die Kinder“, heißt es weiter in den Forderungen von Verdi und Olkifa.

Dass im Berufsalltag oft nur Zeit für das Nötigste bleibt, bestätigt Anja Bohlen-Janßen, die in einem Oldenburger Kindergarten als Erzieherin arbeitet. „Wenn wir personell voll besetzt sind, ist alles gut. Sobald wir eine Unterversorgung haben, bleibt ganz viel auf der Strecke.“ Und solche Tage seien leider keine Ausnahme. „Im Winter, zur Grippezeit, können das bis zu 50 Prozent der Arbeitstage sein“, sagt sie. „Die Gruppen werden größer, wir müssen mehr dokumentieren, unsere Vorbereitungszeit wurde nicht erhöht“, sagt Kerstin Sievert, die als Erzieherin in einer Krippe arbeitet. Pädagogische Angebote, Ausflüge oder Elterngespräche müssten ausfallen, wenn die Besetzung nicht vollständig sei.

Von einer besorgniserregenden Situation spricht auch Birte Borgmann vom Vorstand des Kita Stadtelternrates Oldenburg. „Die Träger haben große Probleme Personal zu finden“, berichtet Borgmann, die auch beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss ist. In diesem Gremium hätten die Träger bereits berichtet, dass es nur wenige Bewerber auf viele offene Stellen geben würde und der Konkurrenzkampf zunehme.

Alarmglocken schrillen

„Die Träger fürchten auch, ihr Stammpersonal zu verlieren, wenn die Fachkräfte in modernere oder besser ausgestattete Kitas wechseln“, so Borgmann weiter. „Da schrillen bei mir die Alarmglocken“, sagt die Mutter einer zweieinhalbjährigen Tochter.

Dass der Fachkräftemangel im Kita-Bereich spürbar ist bestätigt Stephan Onnen, Sprecher der Stadt Oldenburg. Bislang sei es aber immer gelungen, offene Stellen der Kitas in Trägerschaft der Stadt zu besetzen. „Das fällt aber immer schwerer, wenn es um befristete Anstellungen geht oder um solche, die ungünstige Arbeitszeiten abdecken“, so Onnen weiter. In einigen Fällen seien mehrere Ausschreibungen nötig gewesen, um Personal zu finden.