Politik: Dennis Rohde will wieder in Bundestag

Oldenburg /Ammerland Alle guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal in Folge will der SPD-Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde das Direktmandat im Wahlkreis Ammerland/Oldenburg holen. Am Mittwoch kündigte der 34-Jährige seine erneute Kandidatur an. Die Bundestagswahl findet voraussichtlich im September 2021 statt.

Seit Mai ist der Rechtsanwalt aus Wiefelstede haushaltpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Und im Haushaltsausschuss hat er für etliche Projekte im Wahlkreis den Weg bereitet – von Millionen für das Palais in Rastede, Bäder in Zwischenahn und Rastede, den Küstenkanal oder Museen und Forschung in Oldenburg.

Offiziell nominiert werden soll Rohde am 10. November. Gegen wen er antritt, ist noch offen, die anderen Parteien haben noch keinen Kandidaten nominiert.