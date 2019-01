Oldenburg Die Stadt Oldenburg ist zum dritten Mal mit dem „European Energy Award“ in Gold für nachweisbare und vorbildliche Resultate im kommunalen Klimaschutz ausgezeichnet worden. Mit 350,1 von 449 möglichen Punkten gehöre Oldenburg zu den zehn erfolgreichsten Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, teilte die Stadt am Freitag mit. Um die Auszeichnung hatten sich mehr als 1.400 Kommunen in der Europäischen Union beworben.

Gepunktet habe Oldenburg mit zahlreichen innovativen Projekten, hieß es. Dazu zählten die Abwasserwärmenutzung, Beratungsangebote zum sparsamen Umgang mit Energie in privaten Haushalten und Unternehmen oder das Energiesparprämiensystem „abgedreht“ für Schulen. Auch die Bildung einer „Oldenburger Klima-Allianz“ sei von der Jury gelobt worden. Besondere Anerkennung habe die Bioerdgas-Busflotte gefunden.

Bürgermeisterin Germaid Eilers-Dörfler wertete die Auszeichnung als Lob für die Arbeit in den einzelnen Fachbereichen der Stadt. In dem 2012 vom Stadtrat verabschiedeten „Klimaschutz-Leitbild 2020“ sei das ehrgeizige Ziel formuliert, die CO2-Emissionen um 290.000 Tonnen zu reduzieren. „Wir haben also noch viel vor. Es gibt keinen Grund zum Ausruhen“, sagte Eilers-Dörfler.

Oldenburg erhielt die Auszeichnung in Gold bereits 2010 und 2014. Der „European Energy Award“ wurde eigenen Angaben zufolge 2003 von mehreren Unternehmen und öffentlichen Institutionen ins Leben gerufen. Er ist eine europaweit anerkanntes Zertifizierungsprogramm für Kommunen für den Klimaschutz und die Energiepolitik.