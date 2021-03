Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt: Wildwasser Oldenburg startet in Sozialen Medien durch

Oldenburg Vergewaltigung, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder sexueller Missbrauch in der Kindheit – sexualisierte Gewalt macht sich in den verschiedensten Facetten in der Gesellschaft bemerkbar. Für Mädchen und auch für Frauen stellt diese Art von Gewalt immer noch ein schwieriges Thema dar, über welches aufgrund von Angst und Scham häufig ungern gesprochen wird.

Der Wildwasser Oldenburg e.V. hat es sich deswegen zur Aufgabe gemacht, Beratungs- und Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen anzubieten. Der Verein dient als Fachberatungsstelle für betroffene Mädchen und Frauen, für Bezugspersonen und für Fachkräfte.

Ein großer Schritt Richtung Digitalisierung

Zu der Beratungsstelle kann man unter anderem über die Website www.wildwasser-oldenburg.de oder über eine App Kontakt aufnehmen. Seit dem letzten Jahr ist die Beratungsstelle zudem auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube vertreten. Die Kolleginnen Birte Fuhrhop-Martenstein, Frauke Janßen und Nadine Finke des Wildwasser Oldenburg e.V. haben diese Kanäle ins Leben gerufen und füttern sie regelmäßig mit Inhalten. Hinter dem neuen Social-Media-Auftritt stecken mehrere Intentionen. „Einerseits wollen wir Wildwasser Oldenburg bekannter machen, sodass Betroffene und Angehörige uns schneller finden. Ein weiteres Ziel ist es auch, die Thematik der sexualisierten Gewalt in unserer Gesellschaft zu enttabuisieren“, sagt Frauke Janßen. Durch die neuen Kanäle könne vor allem die jüngere Zielgruppe erreicht werden. „Auch Angehörige, Bezugspersonen oder Interessierte sollen sich auf den Kanälen herzlich willkommen fühlen“, merkt Birte Fuhrhop-Martenstein an. Für die Erstellung und Etablierung der Kanäle wurde eine Kooperation mit zwei Masterstudentinnen der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Gestaltung aus Hildesheim gestartet. „Die beiden haben uns mit großem Engagement, Visionen und Kreativität den Weg in die Social-Media-Welt geebnet und gezeigt“, erzählt Nadine Finke.

Kontaktdaten von Wildwasser Auf der Website www.wildwasser-oldenburg.de kann man die geschützte Online-Beratung per E-Mail nutzen oder einen Einzelchat-Termin vereinbaren. Telefonische Beratung unter 0441/16656 ist Montag von 9 bis 11 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr möglich. Persönliche Beratung ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Dabei wird auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet. Gerne unternehmen die Beraterinnen einen gemeinsamen Spaziergang. Auch ein Videogespräch ist möglich. Instagram & Facebook: @wildwasser.oldenburg YouTube: @Wildwasser Oldenburg App (Android und iOS): „Wildwasser Oldenburg e.V.“

Inhalte auf den Kanälen

Mittlerweile kümmert sich das Wildwasser-Team aus den drei Kolleginnen selbst um die Kanäle. Die Inhalte variieren dabei immer wieder. „Wir haben eine Mischung aus Fakten rund um das Thema sexualisierte Gewalt und Trauma, Tipps und Tricks, die gegen Stress helfen und Betroffene stärken sollen, aber auch Infos über uns und die Beratung als FAQ-Format“, sagt Nadine Finke. „Es gibt einen Redaktionsplan und Meetings, um eine gute ausgewogenen Mischung der Themen zu gewährleisten. Dabei freuen wir uns auch immer total über Feedback und Wünsche von anderen Menschen“, fügt Birte Fuhrhop-Martenstein hinzu. Allein auf Instagram folgen Wildwasser rund 400 Abonnenten. Auch auf Facebook und YouTube ist die Beratungsstelle vor Kurzem erfolgreich gestartet. „Wir sind total zufrieden mit der Resonanz und freuen uns über jede Person, die uns entdeckt und uns einen Kommentar, ein Abo oder auch Feedback hinterlässt“, sagt Birte Fuhrhop-Martenstein.

Auswirkungen der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit in der Beratungsstelle laut Ingeborg Wibbe, Fachberaterin bei Wildwasser Oldenburg, stark verändert. „Wir erleben in den Beratungen mit traumatisierten Klientinnen seit Pandemiebeginn eine Zunahme ihrer posttraumatischen Stressreaktionen. Denn die aktuellen durch Corona ausgelösten Gefühle wie Hilflosigkeit, Ohnmacht, Kontrolllosigkeit machen die alten Gefühle aus der Trauma-Erfahrung wieder wach“, sagt Ingeborg Wibbe. Für die Gewährleistung einer umfassenden Beratung würde die Beratungsstelle daher weiterhin mit Hygiene- und Schutzkonzept die persönliche Beratung anbieten. Aktuell können alle Beratungsangebote – persönlich oder virtuell – bis auf die „Beratung ohne Voranmeldung“ in Anspruch genommen werden.

Dass durch die Pandemie die Anfragen bei Wildwasser Oldenburg gestiegen sind, ließe sich aktuell noch nicht deutlich feststellen. „Die Zahlen sind seit einigen Jahren auf einem konstant hohen Niveau stabil. Wir erleben aber, dass Isolation und Kontaktsperren bei vielen Betroffenen als belastender empfunden wird, je länger die Situation andauert“, sagt Frauke Janßen.

Ein weiteres Thema beschäftigt den Wildwasser Oldenburg e.V. auch besonders während der Corona-Krise. „Die Finanzierung unserer Fachberatungsstelle basiert zu einem großen Teil auf Spenden, die bei uns eingehen. Gerade während des ersten Jahres der Pandemie ist uns noch einmal sehr bewusst geworden, dass wir unsere Fachberatung nur durch die große Spendenbereitschaft von Interessierten und Unterstützer*innen weiterhin in der bestehenden Form anbieten können“, sagt Frauke Janßen. Das Beratungsteam sei über jede eingehende Spende dankbar. Informationen zum Spendenkonto sind auf der Website des Vereins zu finden.