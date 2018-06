Oldenburg Weniger Besucher, größeres Minus: 699.228 Menschen haben im vergangenen Jahr Oldenburgs Schwimmbäder besucht. Zum ersten Mal seit Jahren sank damit die Besucherzahl im Olantis, den Hallenbädern Eversten und Kreyenbrück, dem Bad im Bischof Stählin und im Freibad Flötenteich unter 700.000.

Jens Hackbart, Geschäftsführer der Oldenburger Bäder-Gesellschaft, macht das an zwei Gründen fest. Zum einen war das Olantis drei Wochen lang für eine Revision geschlossen. Die Becken wurden trockengelegt, Reparaturen und Wartungsarbeiten vorgenommen, der Eingangsbereich erneuert. Zum anderen fiel mit dem Bischof Stählin ein ganzes Schwimmbecken weg. Denn seit dem Feuer am 15. Mai 2017 ist das Bad in Nadorst dicht. Bis dahin kamen immerhin 13 611 Besucher, im gesamten Jahr 2016 waren es 35 504.

Mit Abstand am meisten Gäste lockte das Olantis Erlebnisbad an – auch wenn mit 371.836 Besuchern rund 20.000 Menschen weniger als noch 2016 kamen. „Die Schließung im Bischof Stählin tut uns weh“, sagt Hackbart. Denn das von der Bäder-Gesellschaft gepachtete Bad hatte ein Alleinstellungsmerkmal: Es war nicht defizitär – im Gegensatz zu allen anderen Schwimmbädern in Hackbarts Portofolio.

Plus macht nur die Sauna

Knapp 2,4 Millionen Euro musste die Stadt im vergangenen Jahr zuschießen. Das ist etwas mehr als 2016. Weiter steigen soll das Defizit in diesem Jahr aber nicht. „Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis“, sagt Hackbart – und mehr Besucher. „Wir wollen die 700.000er-Marke deutlich knacken.“

Das einzige Plus – oder wie es bei der Bäder-Gesellschaft heißt: einen „Ergebnisbeitrag“ – steuert derzeit nur die Olantis Saunawelt bei. Und dieser Beitrag soll weiter steigen. „Wir machen uns Gedanken über die Aufenthaltsqualität in der Saunawelt“, sagt Hackbart. Mehr Liegeflächen mit weniger Schatten, mehr Gastronomie, ein naturnaher Außenbereich und eine veränderte Außensauna: All das könnte im nächsten Jahr konkret werden. Im Freizeitbad sollen künftig Familien eine noch größere Rolle spielen. „Es gibt viele Dinge, die wir ändern könnten“, sagt Hackbart.

Doch bis dahin verweist er auf die Stadt. Denn deren Bäderstrategie soll den Weg vorgeben. „Der Ball“, sagt Hackbart, „liegt jetzt bei der Politik.“ Die ist aber alles andere als einig. Eigentlich, so der Plan von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD), sollen Finanz- und Schulausschuss an diesem Mittwoch über den Neubau eines Sport- und Gesundheitsbades am Standort Flötenteich beraten. Doch das mehr als 14 Millionen Euro teure Projekt ist praktisch schon vom Tisch.

Nachdem sich Linke und Grüne dagegen ausgesprochen haben, reichte nun auch die CDU einen Änderungsantrag ein. Eine Mehrheit für Krogmann ist damit nicht möglich. „Ein Vitalbad am Flötenteich wäre die Kür. Priorität hat für uns aber auf jeden Fall der Erhalt der Stadtteilbäder in Eversten und Kreyenbrück“, sagt CDU-Fraktionschef Olaf Klaukien. „Es ist nicht schlüssig, zunächst ein Gutachten mit einem Bäderstrategiekonzept zu präsentieren, um im Anschluss ein Prestigeprojekt isoliert umzusetzen.“

Keine Mehrheit für SPD

Denn die Gutachter, die für die Stadtverwaltung die Vorarbeit zur Bäderstrategie geleistet haben, empfehlen zwar den Neubau eines Gesundheits- und Vitalbades am Flötenteich – aber eben auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in Kreyenbrück. In Eversten könnte allerdings – je nach Szenario – eine Schließung drohen.

Die Vorlage der Stadt – die von einem jährlichen Zuschuss von künftig 3,2 Millionen Euro ausgeht – sieht zudem den Erhalt des Freibades am Flötenteich vor. Diese Variante gibt es im Gutachten nur in zwei Szenarien: Beide sehen die Betriebsaufgabe des Bischof-Stählin-Bades vor, eines die Aufgabe des Hallenbades Eversten. Nur in einem Szenario gibt es einen Neubau am Flötenteich, den Erhalt des Freibades und Ersatzneubauten in Kreyenbrück und Eversten: in der „Maximalvariante“. Und die ist laut Gutachtern die teuerste.

Pro von Robert Otto-Moog: Das Konzept stimmt

Robert Otto-Moog

Ein Neubau am Flötenteich wäre richtig. Denn vor allem nach dem Wegfall des Bischof-Stählin-Bades liegt der Stadtnorden brach, Wasserzeiten sind knapp. Und das Konzept stimmt: Neben Sportbecken für Schulen und Vereine soll die Gesundheit im Fokus stehen. Schüler werden nicht weniger, die Älteren sogar mehr.

Das Problem liegt also nicht in der Grundidee des Oberbürgermeisters, am Flötenteich ein neues Hallenbad zu bauen. Das Problem ist, dass die Stadt Tatsachen schaffen will. Die Vorlage der Verwaltung sieht im Vitalbad mehr Bahnen vor, als im Gutachten angedacht sind – so viel Bedarf würde es mit zwei zusätzlichen Bädern kaum geben. Dass also bei einem teuren Neubau und dem zwangsläufig steigenden Zuschuss der Stadt zumindest eines der beiden Stadtteilbäder dran glauben muss, scheint unausweichlich. Es sei denn, die Stadt entscheidet sich für die unwahrscheinliche „Maximalvariante“.

Die Verwaltung täte gut daran, mit offenen Karten zu spielen – und kein Stückwerk zu präsentieren. Und die Opposition sollte sich schon einmal von einem der beiden alten Stadtteilbäder verabschieden.

Contra von Jasper Rittner: Stadt muss auf Finanzen achten

Jasper Rittner

Ja, ich gehe gern schwimmen. Und noch ein Ja, ein neues Schwimmbad ist eine feine Sache. Aber: Schwimmen ist mittlerweile auch Luxus. Der Betrieb von Bädern funktioniert nicht kostendeckend. Weshalb die Stadt die Schwimmer mit rund zweieinhalb Millionen pro Jahr subventioniert. Bei 700 000 Besuchern wird so jeder Badbesuch mit fast 3,50 Euro gesponsort.

Ich finde das durchaus okay. Schwimmen ist wichtig für die Gesundheit und es muss auch Möglichkeiten geben, Kindern das Schwimmen beizubringen. Da auch Theater, die Weser-Ems-Hallen oder der Busverkehr subventioniert werden, soll man dies auch bei Spaß und Sport im Wasser tun.

Doch brauchen wir deshalb unbedingt ein neues Bad für 14 Millionen?

Auch wenn die Zinsen niedrig sind und die Steuereinnahmen sprudeln, sollte die Stadt aufpassen, dass ihr die Finanzen nicht aus dem Ruder laufen. Eigentlich wäre jetzt Schuldenabbau angesagt.

Zudem gilt: In Schwimmerkreisen hält sich die Begeisterung für einen Neubau in Grenzen. Viele würden lieber ihre alten Bäder behalten.