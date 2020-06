Blacklivesmatter Am Schlossplatz: Wut und Trauer über Rassismus auch in Oldenburg

Oldenburg Eigentlich sollten nur 200 Menschen zur Demonstration gegen Rassismus auf den Oldenburger Schlossplatz kommen. Letztlich waren es am Samstagnachmittag bis zu 1300. „Wir wollten uns zunächst solidarisch zeigen mit jenen, die in den USA und der ganzen Welt gegen rassistische Polizeigewalt demonstrieren“, sagt Marcella B. die als eine von mehreren Einzelpersonen die Solidaritätskundgebung „BlackLivesMatter – Gemeinsam gegen Rassismus“ in nur wenigen Tagen relativ spontan organisiert hat. In ganz Deutschland waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um nach dem Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA zu protestieren. „Auch wir wollten unsere Wut und unsere Trauer zeigen“, sagt Marcella B. die ihren vollen Namen nicht öffentlich preisgeben möchte.

Die 25-jährige Oldenburgerin betont, dass es auch um ein Zeichen gegen rassistische Polizeigewalt in Deutschland gehe. Die Seebrücke Oldenburg hatte in ihrem Aufruf zur Kundgebung auf Facebook dazu geschrieben: „Auch in Deutschland sind Migrant*innen, PoC und Schwarze besonders stark von Polizeigewalt betroffen. Christy Schwundeck, N’deye Mareame Sarr, Achidi John, Halim Dener, Laye Condé, Oury Jalloh und viele weitere sind durch die deutsche Polizei getötet worden. „Racial Profiling“ oder die Täter-Opfer-Umkehr bei den NSU-Ermittlungen zeigen exemplarisch, wie tief auch hierzulande der institutionelle Rassismus verankert ist.“ Marcella B. fordert: „Die Polizei soll sich klar positionieren – und Taten folgen lassen.“

Die Oldenburger Polizei war selbst mit rund 40 Einsatzkräften am Schloss im Einsatz. Man habe bereits vorher mit mehr Teilnehmern als den angekündigten 200 gerechnet, sagt eine Sprecherin. Das Gelände für die Demonstration sei erweitert worden, damit die geltenden Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten werden konnten. Dies sei auch über die gesamte Veranstaltung gelungen. „Viele der Demonstranten waren wohl auch ganz froh, dass wir da waren“, sagt die Sprecherin, die die Kritik an der Polizei sonst nicht weiter kommentieren wollte.

