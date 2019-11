Oldenburg Positive und negative Stimmen zum Aussichtsturm werden auch in der Politik laut: Im Verkehrsausschuss am Montag sagte Christiane Ratjen-Damerau (FDP), sie sei „einigermaßen entsetzt“, dass „so eine Rakete“ nun mitten in der Stadt stehe. Sie hätte sich einen anderen Standort gewünscht.

Sebastian Beer (Grüne) monierte, vor einer Genehmigung der Aussichtsplattform sei kein Stimmungsbild aus den Ratsparteien eingeholt worden. Bei einer Gesprächsrunde kürzlich zwischen Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und den Fraktionsvorsitzenden hätte es die Gelegenheit dazu gegeben.

Esther Niewerth-Baumann (MdL), Fraktionsvorsitzende der CDU, ist dagegen „offen“. Die Fraktion habe sich mit dem Turm noch nicht beschäftigt, „aber ich persönlich bin da aufgeschlossen“, sagte die Politikerin am Dienstag der NWZ. Ulf Prange (MdL), Fraktionschef der SPD im Rat, sieht die „temporäre Bereicherung für die Innenstadt“ positiv. Er forderte auf Nachfrage Offenheit „für neue Ideen“. Der Turm biete „einen schönen Blick auf das weihnachtliche Oldenburg“.

Hans-Henning Adler (Linke) hatte sich vor der Sitzung am Montag über den Skyliner lustig gemacht. Wenn man einen so hohen Turm errichte, könne man gleich ein Gummiband daran binden, spottete der Fraktionschef in einer Pressemitteilung. Wagemutige könnten zu Bläserklängen „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her“ als „Bunjee-jumping im Engelskostüm davon herunter springen“.

Mobiler Aussichtsturm auf Julius-Mosen-Platz bewegt

Die Riesenkerze sei „ohne Zweifel eine Attraktion“. Sie passe allerdings eher zum Stadtfest oder Kramermarkt, sagte Adler mit Verweis auf das Weihnachtsmützen-Verbot 2013. Damals hatte die Verwaltung den Verkauf von blinkenden Weihnachtsmützen verboten; dies passe nicht zum „beschaulichen“ Charakter des Lambertimarktes. Damals hatte sich die Politik gegen das städtische Verbot gewehrt.

Die Stadtverwaltung sieht den Turm als „zusätzliches Angebot in der Vorweihnachtszeit“. Ein Sprecher warb am Dienstag dafür, „abzuwarten, wie sich das Angebot bewährt“. Die Genehmigung gelte ohnehin nur für dieses Jahr. Der Standort sei „bewusst vom eher ruhigen Lambertimarkt räumlich getrennt“ worden.