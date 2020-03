Corona: Generalsekretärin sagt „Olmun“ ab

Oldenburg Die Oldenburger UN-Simulation „Olmun“ mit hunderten Teilnehmern aus Deutschland und der Welt, die für den 23. bis 26. Juni geplant war, findet in diesem Jahr nicht statt, meldete Generalsekretärin Anne zur Horst am Freitag: „Ich habe nach langem Hin und Her am Mittwoch mit dem Kultusministerium telefoniert, um mich über die aktuelle Lage zu informieren – die Pandemie entwickelt sich rasant und es werden immer weitreichendere Schritte unternommen, unter anderem die Verschiebung und Absage von Veranstaltungen. Nach diesem Gespräch und der Rückbesinnung auf unsere Verantwortung als Veranstalter bleibt mir nun keine Möglichkeit, als die Olmun 2020 abzusagen“, schreibt die Generalsekretärin. Es wäre die 20. Olmun gewesen.

Anne zur Horst sagt: „Das schmerzt das Secretariat und den Inner Circle sehr, doch die Sicherheit und Gesundheit aller geht in diesem Fall vor.“

Keinesfalls sollten jedoch alle bisherigen Mühen – die der Student Officer, Chairs und des ICs eingeschlossen – umsonst gewesen sein. Zur Horst: „Wir suchen also nach einer Möglichkeit, unsere bereits produzierten Materialien zu einem guten Nutzen zu bringen und arbeiten an dem Projekt Olmun@home. Außerdem werden wir versuchen, dem eigentlichen Jubiläumsjahr der Olmun ein Stück weit gerecht zu werden und planen eine Jubiläumsausgabe der Zeitung „Daily Diplomat“ und ein Jubiläumsvideo, welche die letzten 20 Jahre der Olmun gut zusammenfassen und einen Ausblick auf das Zukünftige geben“, so die Veranstalter.

Verbunden wird das mit einem großen Dank an die Arbeit des Inner Circles, der bereits viele Stunden in die Organisation der Konferenz gesteckt habe, bei den Gastfamilien, „die uns im Vorfeld bereits eine Unterkunft für unsere Teilnehmer angeboten hatten, und bei unseren Partnern, Sponsoren und Unterstützern, die uns in dieser schweren Zeit verständnisvoll und gutmütig zur Seite standen und uns mit unkomplizierten und schnellen Lösungen zu helfen wussten“.

Die Organisatoren hoffen, „dass wir nun 2021, vom 22. bis 25. Juni, eine großartige Konferenz auf die Beine stellen können“.