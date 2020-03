Coronavirus In Oldenburg: Ämter und Bürgerbüros für Publikum geschlossen

Oldenburg Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf Einschränkungen bei den Dienstleistungen städtischer Behörden einstellen. Alle Ämter und Bürgerbüros sind ab diesem Montag für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann am Sonntagnachmittag nach einer weiteren Krisenkonferenz leitender Mitarbeiter der Verwaltung mit. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Dienst und per Telefon und E-Mail erreichbar“, sagte Krogmann. „In den wirklich dringenden Fällen kann ein persönlicher Termin vereinbart werden. Aber zum Schutz der Kunden und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten wir, soll der direkte Kontakt so weit wie möglich reduziert werden.“ Wie lange die Einschränkung gilt, sei offen. Betroffen sind auch die städtischen Bibliotheken. Auch hier wird der Publikumsverkehr vorübergehend ausgesetzt.

Standesamtliche Hochzeiten sind weiterhin möglich; allerdings wird gebeten, die Zahl der Teilnehmer zu beschränken. Details will die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen bekanntgeben.

Bereits vergangene Woche hatte die Stadt alle Sitzungen der politischen Gremien bis zunächst Ende März abgesagt. Auch die Schwimmbäder und Sportstätten waren geschlossen worden.