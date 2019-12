Oldenburg Ermir Qejavani (34) sitzt auf dem Sofa in seinem Wohnzimmer. Neben ihm seine Frau Gjulsime, ebenfalls 34, und ihre drei Töchter Erkela (12), Gjonida (11) und Enxhi (3). In einer Ecke steht ein schön geschmückter Weihnachtsbaum. Doch die Freude über das Fest ist getrübt.

Im April 2015 kam die Familie aus Albanien nach Oldenburg. Heute wohnt sie in einem kleinen Haus in der Nähe der Fleischerei Bartsch, bei der Ermir Qejavani seit 2017 eine Ausbildung zum Fleischer absolviert. Er hat eine Ausbildungsduldung. Für den Rest der Familie ist die Zukunft in Oldenburg ungewiss. Zwar wurde ihre Duldung in dieser Woche von der Stadt bis Ende Juli verlängert. Was danach passiert, weiß jedoch keiner. Gjulsime hat bis vor Kurzem als Putzfrau gearbeitet. Das ist ihr jetzt nicht mehr erlaubt.

„Ich möchte bei meiner Familie bleiben. Wenn sie zurück nach Albanien muss, gehe auch ich“, sagt Ermir. Dabei ist der größte Wunsch der Qejavanis, in Deutschland zu bleiben. Die Kinder fühlen sich hier zuhause. Enxhi wurde in Oldenburg geboren.

Albanien gilt laut Asylgesetz als sicherer Herkunftsstaat. Trotzdem erschien es Ermir in Albanien aussichtslos, seine Familie zu ernähren und seinen Kindern eine gute Zukunft zu bieten. Die Perspektivlosigkeit war unerträglich geworden.

Martin Bartsch, Fleischerei-Geschäftsführer, engagiert sich für den Verbleib der Familie. Dass er möglicherweise einen guten Mitarbeiter verliert, ärgert ihn sehr. Der Stadt als zuständiger Behörde macht er dabei keinen Vorwurf. Er hat Verständnis, dass die Mitarbeiter ihre Regeln befolgen müssen. Was Bartsch stört, sind die Gesetze, die zu dieser Situation führen. „Für mich als Arbeitgeber ist das eine ärgerliche Situation, weil ich nicht weiß, ob und wie ich mit Geflüchteten als Mitarbeiter planen kann.“ In seiner Branche, in der der Fachkräftemangel bereits sehr spürbar ist, kann er diese Menschen gut gebrauchen.

Bei der Härtefallkommission des Niedersächsischen Ministeriums für Sport und Inneres hat Familie Qejavani jetzt einen Antrag gestellt. Die Kommission entscheidet in dringenden persönlichen oder humanitären Gründen, den Aufenthalt für ansonsten ausreisepflichtige Ausländer zu ermöglichen. Über einzelne Fälle, wie den der Qejavanis, spricht die Härtefallkommission allerdings nicht.

„Aufgrund der angenommenen Härtefalleingabe durch die Härtefallkommission wird Frau Qejvani und den Kindern bis zur Entscheidung eine Duldung erteilt, die je nach Dauer des Verfahrens verlängert wird“, erklärt Reinhard Schenke, Pressesprecher der Stadt. Nach Ende des Verfahrens gebe es allerdings in Bezug auf eine Verlängerung dieser Duldung keinen Spielraum seitens der Stadt.

Für Gjulsime werde es keine neue Arbeitsgenehmigung geben, so Schenke. Sie unterliege nach dem Aufenthaltsgesetz einem Beschäftigungsverbot. „Ihr Ehemann hat die Beschäftigungserlaubnis zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr 2017 erhalten, als dies nach einem damals noch gültigen Erlass möglich war“, erklärt Stadtsprecher Schenke.

Verstehen können die Qejavanis das nicht. „Ich möchte arbeiten und die Sprache besser lernen“, beteuert die dreifache Mutter. Martin Bartsch ergänzt: „Dürfte sie arbeiten, würde das auch die Aufwendungen der Stadt Oldenburg reduzieren, die der Familie zur Zeit für den Lebensunterhalt gezahlt werden.“ Das, was der Fleischer-Lehrling verdiene, reiche nicht für einen Fünf-Personen-Haushalt aus.

Prinzipiell seien die Möglichkeiten, in Deutschland zu bleiben, gut, sagt Schenke. Wenn Ermir Qejavani seine Ausbildung 2021 abgeschlossen hat, könne ihm eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Ob seine Frau und Kinder dann noch eine Duldung haben, ist unklar. Vorerst kann die Familie aber bleiben und Weihnachten in Oldenburg verbringen.