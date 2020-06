Erinnerungen In Oldenburg: Eine Kindheit in der Kleinen Kirchenstraße

Oldenburg „Hoppla“, dachte sich der Osternburger Günther Jander (82), als er vor wenigen Tagen in die Zeitung blickte, „das schöne Haus kennst du doch!“ Und zwar bestens. Auch wenn es damals grau war.

Im August 1946 war Jander als Siebenjähriger mit seinen Eltern und seinem erblindeten Bruder hier „gelandet“, in der Kleinen Kirchenstraße 7, aus ihrem Dorf bei Breslau, als vier von 40 000 Heimatvertriebenen, die aus West- und Ostpreußen, Schlesien, Posen, Pommern und dem Sudetenland in die Stadt kamen.

Mehr als fünf Jahre lang lebten sie alle in einem Raum, die Schlafecke notdürftig mit Decken abgetrennt. Die Zwangszuteilung schmeckte dem Eigentümer nicht. Und das ließ er sie – ganz anders als seine Frau – auch täglich auf herbe Art spüren.

Der Amtstierarzt

Für die kleine Familie war das nach ihrer Geschichte doppelt hart: Günthers Bruder Hansel hatte es kurz vor der Vertreibung zerrissen, als ein anderer Junge hinter dem Haus mit einer gefundenen Granate spielte. Auch der Finder verlor sein Leben, und Janders kleiner Bruder Dieter dabei sein Augenlicht.

Aber die Sache entwickelte sich. Denn alle anderen Bewohner in der Nr. 7 waren sehr freundlich zu den Neuankömmlingen – so wie der Amtstierarzt Dr. Feldhus, der eines seiner Zimmer für die Familie hatte abzwacken müssen. Jander sagt: „Dr. Feldhus war eine Seele von Mensch, er hat uns soviel Gutes getan.“

Auch im Zimmer nebenan der Bauernsohn Walter Oltmanns, der an der PH in der Georgstraße studierte und später Schulleiter wurde, „war sehr mitfühlend, er hat uns immer geholfen, auch bei kniffligen Schulaufgaben“.

Als Jander zehn Jahre alt wurde, kaufte ihm Dr. Feldhus bei „Plünnen Bruns“ einen grauen Kittel und nahm ihn als „Assistenten“ mit auf seine Touren in den Landkreis. Am Waffenplatz bei Giese hatte Feldhus eine Garage, und weil rückwärts Ausparken nicht seine Stärke war, wurde er in seinem Opel Olympia von Jander aus der Garage geschoben. Er hatte zahlreiche Aufgaben für den Zehnjährigen. Und weil dem Amtstierarzt klar war, dass seine Nachbarn echte Not hatten, ließ er die Bauern gerne mal was spendieren: „Hier, mein Assistent, der muss noch wachsen!“

Unterm Dach wohnten die Opernsänger Arturo Scalorbi und Greetje Burbach mit ihren Kindern Norina und Mario. So kam Jander früh als Statist und für kleine Rollen, etwa im Weihnachtsmärchen, ans Staatstheater: „Für jede Vorstellung gab es für uns Kinder 50 Pfennig und eine kleine Flasche gelben Sprudel.“

Jander sagt: „Das war für mich sehr viel Geld.“ Er trug es zu Waldemar Bente ins „Haus der Technik“ in der Achternstraße. „Das war ein ganz lieber Mensch. Er hat mir das Geld verwahrt, bis es reichte“ – für ein grünes Fahrrad von Jagdring. „Für mich war es das schönste Rad, das es gab.“

Milch-Tour vor Schule

Sonntagmorgens, wenn er für „Tante Meiners“ neben den Scalorbis für ein Schweinsohr die „Welt am Sonntag“ geholt hatte, ging’s im Galopp zur Lambertikirche, in den Kinderchor. Seine Kleidung ließ Jander dabei immer leicht als Hinzugezogenen erkennen, vor allem in seiner Klasse in der Schule an der Brüderstraße: „Wir waren bei der großen Horde nur drei Vertriebenenkinder und hatten wenig zu melden. Ich besaß nur kurze Hosen und lange gestrickte Strümpfe. Für die Schulspeisung baumelte am Tornister eine Konservendose. Selbst seinen besten Freund, Dieter Boedecker aus der Katharinenstraße, hat er „nie zu meinem Geburtstag eingeladen, weil ich mich geschämt habe“.

Jander hat diese Zeit geprägt, „weil ich gesehen habe, wie schlimm es ist, gar nichts zu haben.“ Seine Mutter, die ja ein Kind verloren hatte und seinen anderen Bruder pflegen musste, litt sehr darunter. „Ich habe zu ihr gesagt: Mutter, es wird auch nochmal anders werden.“ Zum Glück erhielt der Bruder in einer Operation einen Teil seines Augenlichts zurück, aber auch ein Glasauge.

Um für sich und die Familie zu etwas Geld zu kommen, bot sich der Junge überall an: „In der Kleinen Kirchenstraße gab es ein kleines Lebensmittelgeschäft, Schmidt & Scheiden, da habe ich vor der Schule um Viertel nach 6 zwei 5-Liter-Kannen lose Milch geholt und zum Koch vom Hotel Reichshof gebracht, am Hafen, wo später der ,Schwan’ war. Um 6.45 Uhr war ich zurück, um mit zwei Ledertaschen lauter Milchflaschen vor die Türen der Beschäftigten im Rathaus und im Katasteramt zu stellen.

Jeden Morgen gab es als Lohn dafür zwei belegte Prachtbrötchen, dazu „von den Damen“ einen Viertel Liter warme Milch oder Kakao und zum Wochenende 3 Mark für die Spardose.

Jander brachte für Feldhus Schuhe zum Besohlen zu Schuster Rowohlt in der Gaststraße, der schickte ihn gleich weiter mit fertigen Schuhen zum Ausliefern in die Moltkestraße, da gab es 20 Pfennig Trinkgeld. Und Jander dachte sich: „Mensch, das ist doch gar nicht so schlecht.“ Und durfte fortan einmal in der Woche um 3 Uhr bei Rowohlt antanzen, um mit seinem Rad und einem großen Korb fertigenSchuhe auszuliefern – vor allem im Bereich Roggemannstraße, Bismarckstraße – „da wohnten ja schon damals die Reichen und Schönen“. Allerdings war es auch oft so: „Je größer die Häuser, desto kleiner das Trinkgeld.“

Als er von Schmidt & Scheiden Schlagsahne für Schneidermeister Theodor Busch in der Bergstraße gebracht hatte, hieß es: „Kannst du mir nicht eben einen Anzug zum Aufbügeln aus der Roggemannstraße holen?“ Jander machte sich auf die Socken, und wie aufgetragen auf ausgestrecktem Arm trug er den Anzug zum Schneider. Der nächste Dauerjob. „Von da an, hatte ich immer ein bisschen Geld in der Tasche.“ Das reichte sogar, um mal einen Kumpel mit 20 Pfennig auf den VfB-Platz einzuladen, um Johann Erdmann, Fiffi Gerritzen und den Gebrüdern Hoffmann zuzujubeln.

Diebstahl an Nummer 8

Von da an wurde es besser, sagt Jander. Und auch die Kleidungsfrage löste sich, auf skurrile Art: Als der DKW („DK Wuppdich“) der netten Familie von Dr. Königer, die nebenan in der Kleinen Kirchenstraße 8 wohnte, an einem Abend gestohlen wurde, machten sich die Jungs wie „Emil und die Detektive“ auf die Suche, verteilten sich und fanden das Auto tatsächlich, als sie durch einen abgeschlossenen Schuppen am Bahnhof lugten. „Das ist ja dem Doktor sein DKW!“ Königer wurde benachrichtigt, auch die Polizei in ihrem Revier an der Gartenstraße, und die Diebe dingfest gemacht.

Noch in der Nacht des Diebstahls hatten sie mit dem DKW eine Molkerei ausgeräubert: „Das Auto war voller Käse und Butter.“ Dr. Königer war begeistert. Jander wurde von den Königers zum Essen eingeladen – „was mir einigen Kummer wegen des richtigen Umgangs mit Messer und Gabel machte“ – und von oben bis unten von ihnen im Modehaus neu eingekleidet. Er sagt: „Die Sachen habe ich gepflegt und gepflegt.“

Günther Jander, ein großer Pferdefreund, der auch später privat immer Haflinger hatte, wurde Landwirt – „weil ich dachte, es geht irgendwann zurück nach Schlesien“ –, heiratete seine Frau, auch eine Schlesierin, bekam mit ihr zwei Töchter, wechselte zur Post und wurde Zusteller für Tweelbäke, Hatten und Wüsting. Er sagt: „Das hat mir sehr zugesagt mit der Landbevölkerung. Immer an der frischen Luft und ein Mund voll schnacken, das ist mein Leben. Wir sind zufrieden und glücklich geworden hier in Oldenburg.“