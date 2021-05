Wenn die reine Politik in den Hintergrund tritt: Ausschuss sitzt auf dem Trockenen

Oldenburg Wer heutzutage eine Ratssitzung oder einen seiner öffentlich tagenden Ausschüsse besuchen möchte, muss sich schriftlich anmelden und registrieren lassen, möglichst einen negativen Coronatest vorlegen, der vor den Sitzungssälen angeboten wird, und ist auch sonst an strenge Regeln gebunden, die eingehalten werden müssen. Der Mindestabstand muss eingehalten werden, das Tragen einer FFP2- oder einer medizinischen Maske ist Pflicht, sie sollte auch am Platz oder während der Redebeiträge nicht abgenommen werden. Das ist anstrengend, weshalb in den Sitzungen Pausen eingehalten werden müssen. Und, so steht es in den Einladungen: „In den Sitzungssälen darf auch nicht mehr gegessen oder getrunken werden.“

Das gilt aber wohl nicht für die Ausschussmitglieder. Im Sozialausschuss standen am Dienstag Getränke auf den Tischen, am Montag im Verkehrsausschuss nicht. Wie das? Ein Blick zurück: Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hatte im April darum gebeten, zukünftig während der Sitzungen dauerhaft Masken zu tragen. „ In den Sitzungssälen darf auch nicht mehr gegessen oder getrunken werden“, schrieb der OB.

Die Angelegenheit schlug in den sozialen Netzwerken Wellen, CDU-Ratsherr Thomas Theilsiefje postete am Dienstag in einem Kommentar zu einem Beitrag eines Parteifreundes auf Facebook ein Foto aus dem Sozialausschuss, auf dem Getränkeflaschen auf den Tischen zu sehen waren – und schon brach eine muntere Diskussion los. „Über die Bereitstellung von Getränken entscheidet zur Zeit die/der Ausschussvorsitzende“, schrieb SPD-Ratsfrau Germaid Eilers-Dörfler. „Ich habe als Vorsitzende des Sozialausschusses entschieden, daß es was zu trinken gibt. Haben schließlich drei Stunden getagt und da ist das Angebot, etwas zu trinken angeboten zu bekommen, schon sehr gesundheitsfördernd und angebracht.“ Und weiter: „Gestern im Verkehrsausschuss gab es nichts. Der hat auch über drei Stunden gedauert.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Um nicht missverstanden zu werden. Es geht hier nicht darum, ob Getränke kostenlos bereitgestellt werden, sondern darum, ob überhaupt etwas in den Sitzungsräumen verzehrt werden darf. Verkehrsausschussvorsitzender Sebastian Beer (Grüne) sieht sich zu unrecht beschuldigt und teilte unserer Redaktion am Mittwoch mit, dass der Vorschlag des OB von Anfang an kritisch diskutiert worden sei. Der von der Stadtverwaltung beauftragte Ausschussbetreuer hätte ihn (Beer) vorab fragen müssen, ob Getränke bereitgestellt werden sollen. Der Betreuer hatte allerdings an der vorherigen Sitzung nicht teilgenommen und war deshalb wohl nicht auf dem aktuellen Stand. Die Ausschussmitglieder saßen auf dem Trockenen.

Die Ratsvertreter sind übrigens durch Plexiglasgläser voneinander getrennt und sitzen in einem ausreichenden Sicherheitsabstand voneinander entfernt.