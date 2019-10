Oldenburg Jeremy Dawson steht in der Küche seiner Wohnung am Stau und kocht Tee – selbstverständlich mit Milch und Zucker. So, wie es sich für einen Briten gehört. Etwas mehr als die Hälfte des Monats verbringt der 29-Jährige aus Warwickshire in Oldenburg. Hier wohnt er seit eineinhalb Jahren mit seiner Freundin Laura Zimmermann (25), BWL-Studentin an der Uni. Die restliche Zeit arbeitet Jeremy als Pilot für eine britische Fluggesellschaft. Vier bis fünf Langstreckenflüge fliegt er jeden Monat.

Wie lange das alles in dieser Form bald noch möglich sein wird, weiß das Paar nicht. Großbritannien wird aus der Europäischen Union austreten. Noch ist nicht nur unklar, wann der Brexit vollzogen sein wird und auch, was mit in Deutschland lebenden Briten passiert. „Gerade stellt sich die Frage, ob ich mich nach dem Brexit frei zwischen beiden Ländern bewegen kann“ , sagt der 29-Jährige.

Von offiziellen Stellen haben die beiden bisher keinerlei Informationen erhalten: „Die Stadt weiß nicht, was passieren wird, und auch die Deutsche Botschaft in London konnte mir nicht helfen“, fasst Jeremy zusammen. Dabei spricht er ein großes Lob für die Stadtverwaltung aus: „Schon vor einiger Zeit hat mich die Stadt angeschrieben und mir Hilfe angeboten.“

Eine Zukunft in Oldenburg können sich Jeremy und Laura durchaus vorstellen. „Für eine Einbürgerung wohne ich aber nicht lange genug hier“, erklärt er. Mindestens acht Jahre müsste er in Deutschland gelebt haben. Auch bezweifelt der 29-Jährige, dass er eine Anstellung bei einer deutschen Fluggesellschaft finden könnte. „Mein Deutsch ist zu schlecht“, sagt er.

Am liebsten würde das junge Paar auf lange Sicht nach England ziehen. „Das kommt aber erst in Frage, wenn Laura ihr Studium beendet hat“, sagt er. Könnte die 25-Jährige nach dem Brexit überhaupt problemlos in Großbritannien leben und arbeiten? Auch das ist bisher nicht abzusehen. „Ich würde gerne in England arbeiten und hoffe, dass ich mit meinen Sprachkenntnissen Vorteile hätte“, sagt die Studentin. Möglicherweise wäre das möglich, wenn die beiden verheiratet wären. „Das wäre wirklich die letzte Möglichkeit. Aber eigentlich haben wir nicht vor, in den nächsten Jahren zu heiraten“, erklärt Laura.

Als es im Juni 2016 zum Referendum gekommen ist, waren Jeremy und Laura noch nicht zusammen. Damals hatte er für den Ausstieg Großbritanniens gestimmt. „Ich mag es, dass die Menschen sich innerhalb der EU frei bewegen können und auch die Handelsfreiheit. Für den Austritt habe ich gestimmt, weil ich der Meinung war, dass sich Brüssel zu sehr einmischt“, erklärt Jeremy. Heute bereue er seine Entscheidung und das nicht nur, weil er mittlerweile eine deutsche Freundin hat, mit der er sich eine gemeinsame Zukunft vorstellt. „Wenn ich gewusst hätte, dass die britische Regierung so schlecht verhandelt und es nicht richtig hinkriegt, hätte ich nicht für einen Austritt gestimmt“, so der 29-Jährige.

Dafür ist es jetzt zu spät. Jeremy Dawson sieht es entspannt. „Die Welt wird nicht enden, irgendwie wird es weitergehen. Es wäre nur schön, zu wissen wie“, sagt der Pilot. Er ist überzeugt: „Deutsche wollen weiterhin Sightseeing in England machen, Briten wollen zum Oktoberfest, und beide Länder wollen Handel miteinander betreiben.“

Was ihre Zukunft angeht, macht sich das junge Paar weniger Gedanken. Denn wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.