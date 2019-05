Oldenburg Vom 23. bis 26. Mai 2019 wählen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union zum neunten Mal das Europäische Parlament. In Oldenburg sind am Sonntag, 26. Mai, insgesamt 129 850 Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen – 3492 mehr als bei der Europawahl 2014.

Wie viele Stimmen hat jeder Wähler? Wie ist eine Stimmabgabe möglich, wenn man am Sonntag verhindert ist? Was ist beim Ausfüllen des Stimmzettels zu beachten? Die NWZ beantwortet im Folgenden Fragen zur Europawahl.

Wo können die Wähler ihre Stimme abgeben?

Die Fäden für die Wahl laufen beim städtischen Wahl-Team im Bürgerbüro Mitte am Pferdemarkt zusammen. Das Team um Stadtwahlleiter Michael Lorenz, seinen Stellvertreter Carsten Büsing und Nicole Steiger, die Leiterin des Wahllokals am Pferdemarkt, hat neben der Briefwahl die Wahl am Sonntag in 88 barrierefreien Wahllokalen mit fast 900 ehrenamtlichen Wahlhelfern vorbereitet. Dort können die Bürgerinnen und Bürger zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Stimmabgabe ist gegen Vorlage des Wahlscheins in jedem Wahllokal möglich. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr; anschließend beginnt die Auszählung. Wann die Ergebnisse feststehen, ist schwer vorhersehbar. Büsing geht davon aus, dass bei einem reibungslosen Ablauf um 20 Uhr alle Ergebnisse bekannt sind.

Wer am Wahltag nicht ins Wahllokal kommen kann, hat bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, Gelegenheit, sich im Wahlbüro, Pferdemarkt 14, Briefwahlunterlagen direkt aushändigen zu lassen. Dort kann auch gewählt werden. Wer bereits Briefwahl beantragt hat, sollte seine Stimme nicht mehr per Post auf den Weg zum Rathaus am Pferdemarkt schicken, sondern zur Sicherheit direkt dort vorbeibringen, rät Büsing. Bis Mittwochnachmittag hatten bereits rund 17 339 Bürgerinnen und Bürger von der Briefwahl Gebrauch gemacht – deutlich mehr als bei der Europawahl 2014 (10 000 Briefwahlstimmen). An diesem Donnerstag öffnet das Wahllokal von 8 bis 18 Uhr.

Was ist beim Ausfüllen des Stimmzettels zu beachten?

Der Stimmzettel ist mit 40 Parteien sehr umfangreich und daher etwas unhandlich. Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Der Stimmzettel ist eindeutig zu kennzeichnen. Er hängt am Wahltag auch in jedem Wahllokal aus. „Bei Fragen zum Stimmzettel können sich Wählerinnen und Wähler gerne an den Wahlvorstand vor Ort wenden“, rät Carsten Büsing. Bei plötzlicher Erkrankung ist – gegen Vorlage eines ärztlichen Attests – eine Briefwahl bis zum Sonntag um 15 Uhr möglich. Eine beauftragte Person muss sich ausweisen und kann mit einer schriftlichen Vollmacht Briefwahlunterlagen beim Bürgerbüro in Empfang nehmen.

Sehen Sie hier ein Muster vom Stimmzettel in Oldenburg

Informationen zum Wahlergebnis

Die NWZ informiert am Wahlabend auf www.NWZonline.de über die Auszählung und die Ergebnisse, die direkt nach der Auszählung in den Wahllokalen bekanntgegeben werden. Die ersten Ergebnisse werden gegen 18.45 Uhr erwartet.

Die Auswahl der Briefwahlstimmen beginnt bereits um 16 Uhr im Niedersächsischen Studieninstitut in der Rosenstraße.

Anders als bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen wird bei der Europawahl kein Wahlzentrum im Kulturzentrum PFL eingerichtet.

Die Rechenzentrale für die Auswertung der Wahlergebnisse in Oldenburg und der Region – einschließlich der Bürgermeister- und Landratswahlen am Sonntag – befindet sich beim kommunalen IT-Dienstleister KDO (Kommunale Dienste Oldenburg) in Oldenburg. Alle Ergebnisse für Oldenburg und die Region finden sich auch aktuell bei KDO unter www.wahlen.kdo.de

Rat und Hilfe Das Wahlbüro im Rathaus am Pferdemarkt ist am Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch ist das Wahlbüro auch am Wahlsonntag unter Telefon 235 63 zu erreichen. Fragen zur Europawahl beantwortet am Wahlsonntag neben dem Wahlbüro unter anderem das städtische Service-Center, Telefon 235 44 44. Musterstimmzettel 2019 sind einsehbar unter www.oldenburg.de/europawahl

Gradmesser für Stadtpolitik Kommentar Christoph Kiefer Christoph Kiefer Europawahlen folgen eigenen Gesetzen. Ergebnisse sind deshalb nur begrenzt vergleichbar mit Resultaten von Kommunal- oder Landtags- und Bundestagswahlen. Dennoch ist die Wahl auch ein Gradmesser für die politische Stimmung. Die SPD in Oldenburg will ihre Position als stärkste politische Kraft verteidigen. Kann sich der Unterbezirk erfolgreich von negativen Bundestrends abkoppeln? Das Ergebnis am Sonntag wird darauf einen Hinweis geben. Die CDU, 2014 zweitstärkste Kraft in Oldenburg, hofft, die Position in diesem Jahr verteidigen zu können. Der Abstand zu den Grünen ist allerdings nicht so groß, als dass Platz 2 ungefährdet wäre. Die Grünen, in Oldenburg traditionell stark, können in diesem Jahr auf bundespolitischen Rückenwind setzen. Spannend ist das Abschneiden der AfD: Vor fünf Jahren spielte die Partei eine nachgeordnete Rolle. Nun hat die Partei die Chance, das Ergebnis steigern zu können. Das wichtigste Ergebnis dürfte die Beteiligung sein. Gelingt es, die Hälfte der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zu bewegen? Darauf hoffen vor allem diejenigen, die das EU-Parlament stärken wollen. Gemessen am Bundesdurchschnitt von vor fünf Jahren mit 48,1 Prozent ist in Oldenburg mit nur 47,4 Prozent Luft nach oben. Christoph Kiefer über die bevorstehende Europawahl

