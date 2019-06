Oldenburg Sich einfach mal zurückziehen können. Ohne Stress, ohne Hektik, ohne Männer. Welche Frau kennt den Wunsch nicht? Genau das ermöglicht der Frauenraum in der Erstaufnahmeeinrichtung Blankenburg. Nur eines von mehreren Teilprojekten, die sich zum Ziel gesetzt haben, Frauen zu fördern und zu stärken.

200 Menschen sind derzeit in der Einrichtung untergebracht, 83 davon weiblich. Sie ist die Anlaufstelle für Asylsuchende, nachdem sie ihren Antrag gestellt und das dafür notwendige Interview beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt haben. Sprich, die Menschen, die dort sind, wissen noch nicht, wie es mit ihnen weitergeht. „Wir haben Menschen mit sehr guter Bleibeperspektive, aber auch ohne“, erklärt Janna Zalikowski, 37. Seit 2015 ist sie beim Sozialdienst, der in den Händen der Johanniter liegt, vor Ort. Seit 2016 als Leiterin. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen setzt sie die Projekte vor Ort um. Wie etwa „Frauen stärken – starke Frauen“, das sich in mehrere Teilprojekte gliedert.

Eines davon ist der eingangs beschriebene Frauenraum. Darin steht ein Sofa, ein Computer mit Internetanschluss und es gilt: Männer müssen draußen bleiben. „Es ist wichtig für die Frauen, einen Ort zu haben, an dem sie unter sich sein können“, sagt Edith Fresemann, ebenfalls Sozialarbeiterin beim Sozialdienst. Sich austauschen, Tee trinken oder einfach in Ruhe stillen oder wickeln können.

Regelmäßig werden dort Treffs veranstaltet, die in verschiedenen Sprachen angeboten werden. Zurzeit sind es kurdisch/arabisch und serbisch.

In diesem geschützten Raum werden aber auch Treffen organisiert, die Frauen an ganz unterschiedliche Themen heranführen. Bei größeren Komplexen ist etwa die Aids-Hilfe dabei oder die Awo. Von Gesundheitsthemen oder Verhütung und Schwangerschaft über ganz konkrete Anliegen wie die Hilfe bei Behördengängen kann dort gesprochen werden. Frauenrechte, Demokratie und Gleichberechtigung können ebenso angesprochen werden wie Freizeitmöglichkeiten in und um Oldenburg.

Für die Arbeit stehen sogenannte Sprachmittlerinnen zur Seite, die bei den Übersetzungen helfen. So wie Suad Müller. Die 51-Jährige stammt ursprünglich aus dem Libanon und kam über Kanada in den 90er Jahren nach Deutschland. „Am Anfang bin ich gefragt worden, ob ich ein bisschen beim Übersetzen helfen kann“, erzählt Müller. Aus dem ein „bisschen helfen“ ist ein regelmäßiges Engagement geworden. Müller ist auf Honorarbasis an zwei Tagen der Woche vor Ort, hilft zudem bei Arzt- oder Behördengängen. Und die Frauen fassen Vertrauen zu Müller. „Sie öffnen sich, wenn sie merken, dass wir aus dem gleichen Raum kommen.“ Müller erfährt auch Privates von den Frauen, wie es ihnen geht oder was sie beschäftigt.

Und das ist mitunter eine Menge: „Es gibt Frauen, die haben auf dem Weg hierher massive Gewalt oder Vergewaltigungen erlebt“, weiß Janna Zalikowski. Beschneidungen gehören ebenso dazu wie Gewalt in der Familie oder Ehe. Dafür arbeiten vor Ort Mediziner, Sozialdienst und Psychologen eng zusammen.

Um all diesen Frauen Stärke zu vermitteln, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und Vertrauen in die eigene Person zu geben, arbeitet Zalikowski mit Team derzeit am Projekt „Eigene Stärken erkennen“. Es ist angelehnt an ein Fotobuch namens „The Atlas of Beauty“ – der Atlas der Schönheit. Darin sind Frauen aus allen Teilen der Welt abgebildet. Dazu gibt es kurze Beschreibungen ihrer Person. Mal tragen sie traditionelle Kleidung, mal gewöhnliche Jeans und T-Shirts.

„In einer Gruppe arbeiten wir gerade daran, so etwas ähnliches auch mit den Frauen hier auf die Beine zu stellen“, sagt Zalikowski. Zum Teil wirken auch Frauen mit, die Blankenburg mittlerweile verlassen haben. „Wir wollen zeigen, wie stark diese Frauen sind. Wer sie sind und was sie geschafft haben“, sagt Zalikowski und ergänzt Fragen wie: „Was ist meine Situation und wo will ich hin?“

Wie über diese Projekte in Oldenburg neu ankommende Frauen gestärkt und gefördert werden, konnten Zalikowski und ihr Team nun in Hannover auf dem Markt der Möglichkeiten im Rahmen der sechsten Integrationskonferenz des Landes vorstellen: „Das war gut, um zu netzwerken und sich auszutauschen.“