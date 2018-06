Oldenburg Fast eine Stunde lang haben die Mitglieder des Finanz- und des Schulausschusses am Mittwochabend beraten. Argumente für und gegen den von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann favorisierten Grundsatzbeschluss zugunsten eines neuen Sportbades am Flötenteich gingen hin und her. Doch schließlich wurde der umstrittene Beschlussvorschlag weder angenommen noch abgelehnt – sondern das Thema einstimmig vertagt.

Was war passiert? OB Krogmann warb für eine schnelle Entscheidung, in die Planung eines Sportbades einzusteigen. Über die Bäder in Eversten und Kreyenbrück sei später zu reden – beide seien abgeschrieben und funktionstüchtig, es bestehe keine Eile.

CDU, Grüne und Linke legten heftig Einspruch ein. Ein Beschluss, der nur ein Sportbad berücksichtige und nicht auch verbindliche Aussagen zu den beiden Stadtteilbädern treffe, sei mit ihnen nicht zu machen, hieß es unisono.

kommentar Jetzt wird es teuer Auf den ersten Blick ist am Mittwochabend beim Thema Bäder nichts passiert. Der Beschluss wurde vertagt, im August gibt es erstmal eine Arbeitsgruppe. Doch die lange Debatte lässt eine Grundsatzentscheidung erkennen: Wir wollen alle Bad-Standorte erhalten. Es scheint nach diesem Abend unwahrscheinlich, dass eines der Stadtteilbäder aufgegeben wird. Es gibt starke Befürworter für ein neues Sportbad, und es gibt eine starke Lobby für die Stadtteilbäder. Es ist klar, zu welchem Ergebnis eine solche Ausgangslage führt. Für Bade-Gäste ist das eine gute Entwicklung; sie bekämen die Beste aller Varianten, die der Gutachter für die Bäder entworfen hat. Aber diese Lösung wäre auch die teuerste. Auf rund das Doppelte stiege der jährliche Zuschussbedarf für die städtischen Bäder nach ersten Schätzungen. Kann sich Oldenburg das leisten? Was ist mit anderen wichtigen städtischen Projekten? – Diese berechtigten Fragen erhalten keine befriedigenden Antworten. OB Krogmann hatte zu einer offenen Debatte über die Bäder aufgerufen – und die hat er bekommen. Die Verantwortung für die Kosten mag übernehmen wer will.

Da half es auch nicht, dass Margrit Conty (SPD) anregte, den Satz „Die Stadtteilbäder sind zu erhalten“ in den Sportbad-Beschluss aufzunehmen. „Viel zu schwammig“, lehnte Christoph Baak (CDU) ab. „Wir befürchten, dass kein Geld mehr für die Stadtteilbäder da ist, wenn wir das Sportbad gebaut haben“, wehrte auch Rita Schilling (Grüne) jede drohende Benachteiligung für die bestehenden Standorte ab.

Auch der CDU-Vorstoß, als erstes die Stadtteilbäder zu sanieren, fand keine Mehrheit. Denn: „Wo sollen die Badegäste hin, wenn die Stadtteilbäder wegen Erneuerung geschlossen sind und während der Bauphase kein neues Bad als Ersatz bereitsteht?“, fragte Jens Freymuth (SPD).

Redner mehrere Fraktionen stellten fest, man wolle doch im Grunde das Gleiche: Es gebe keine grundsätzlichen Bedenken gegen ein neues Bad im Stadtnorden. Und auch die Bedeutung der beiden Stadtteilbäder sei unstrittig. Manfred Drieling (CDU): „Wir wissen, dass das Geld kostet. Aber Oldenburg ist eine wachsende Stadt. Es darf kein Bad verloren gehen.“

Der Vorschlag von OB Krogmann, auf dieser Grundlage noch einmal einen gemeinsamen Beschlussvorschlag zur Zukunft der Bäder zu erarbeiten, stieß auf breite Zustimmung. Einstimmig beschloss das Gremium die Vertagung. Sowohl die Vorlage der Verwaltung als auch die verschiedenen Änderungsanträge kamen gar nicht erst zur Abstimmung.

Der Rathauschef will nun zu einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe einladen, die zum ersten Mal im August tagen soll. Sie soll einen Vorschlag erarbeiten, wie es mit den Bädern weitergeht. Ziel ist es, das Geld für die Planung in Haushalt 2019 zu verankern. Krogmann: „Denn sonst verlieren wir ein Jahr.“