Gute Investition

Kommentar

Thomas Husmann

Der Mangel an Arbeitskräften schlägt immer weiter durch. Die Fleischerei Sünkler musste an der Hauptstraße ihre Filiale schließen, der Fischwagen-Betreiber von Weers einen Wagen aufgeben, weil er kein Personal gefunden hat. Gleiches gilt für die Bäckerei Janßen an der Hauptstraße, die geschlossen wurde. Nun geht der Bäderbetriebsgesellschaft das Personal aus. Darin zu investieren, ist eine gute Investition in die Zukunft.

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind Bedingung, den hohen Standard für die verwöhnten Badegäste zu halten. Und allen Kritikern am Olantis sei gesagt, dass das Erlebnisbad ein Erfolgsmodell ist. Die Beliebtheit des Bades lässt sich an den Besucherzahlen ablesen. An den Wochenenden sind an manchen Tagen 950 Gäste gleichzeitig im Bad. Da sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Denn der Wohlfühlfaktor spielt eine große Rolle, wenn die Besucher zufrieden wieder nach Hause fahren – und gern wiederkommen.

