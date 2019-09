Oldenburg Und jetzt stehen sie da, auf dem Schlossplatz in der Sonne, recken ihre Plakate und tröten in ihre Trillerpfeifen. „Eure Politik ist Müll“ steht in blauen Lettern auf dem Pappschild, das Annalena Palm (24) gemalt hat. Mit Anna Greve (24) und Mara Wicht (22) postiert sie sich auf dem gut gefüllten Platz nahe der Sparkasse, während immer mehr Menschen Richtung Schloss strömen. Wie viele es sind, kann die Polizei am Mittag noch nicht abschätzen. „Irgendetwas zwischen fünf- und zehntausend“, schätzt Polizeipressesprecher Stephan Klatte.

Seit dem frühen Morgen demonstrieren Menschen auf der ganzen Welt, Australien hat durch die Zeitverschiebung den Anfang gemacht. In Oldenburg fiel der Startschuss etwas verspätet, gegen halb eins, am Bahnhof. Dort, mitten in der Menge, verfolgt die zwölfjährige Johanna die Geschehnisse im Internet, teilt Bilder anderer Demonstrationen mit ihren Freundinnen Sophia und Lilia, beide 13. Zwei der drei GAK-Schülerinnen haben eine Entschuldigung ihrer Eltern, um dem Unterricht fernzubleiben. Sie wissen, dass sie das „eigentlich nicht dürfen, das haben die Lehrer gesagt“, sagt Lilia.

Schulleiter sind „offen“

Die Schulen handeln mit Augenmaß: Schulpflicht auf der einen, Demonstrationsfreiheit auf der anderen Seite. „Wir stehen der Sache offen gegenüber“, sagt Günter Tillmann, Schulleiter des Herbart-Gymnasiums und Sprecher der Oldenburger Gymnasien. „Aber die Schüler müssen damit rechnen, dass hinterher zwei unentschuldigte Fehlstunden auf dem Papier stehen.“ Mit seinen Kollegen der anderen Schulen habe es zwar keine konkreten Absprachen gegeben. Aber Tilmann geht davon aus, dass sie „ähnlich verfahren werden.“ Sophia, Johanna und Lilia hat das auf jeden Fall nicht abgehalten. „Aufregend“ sei es, sagt Sophia angesichts der Menschenmasse, die sich am Bahnhof versammelt.

Der Abmarsch verzögert sich, von der Bühne aus werden weitere Ordner gesucht. 50 müssen es sein, bei 2000 angemeldeten Teilnehmern. Über den Köpfen schweben Ballons von Greenpeace; zu sehen sind Banner und Transparente von Nabu, Verdi, BUND, der ev.-luth. Kirche.

Die Wartenden vertreiben sich die Zeit mit Kartenspielen, Trommeln oder Mathehausaufgaben. Ein paar Unbelehrbare verteilen politische Flyer. Später gibt es dafür einen Platzverweis der Polizei. „Jede Partei ist gerngesehen, aber bitte ohne Werbung zu machen“, betont Ordner Jan Galuska (23). Was auf der Bühne gesagt wird, oder wer da steht, ist am Rand nicht zu verstehen. Ab und zu rollen Forderungs-Fragmente über die Zuhörer. „Keine Inlandsflüge mehr, raus aus der Kohle, Massentierhaltung verbieten.“ Applaus brandet auf.

Rad statt Wohnmobil

Inmitten der Transparente steht Bernd Ruthenberg (67). Vor dem Bauch trägt er ein Plakat: „Rentner for future“. „Wir haben unser Wohnmobil verkauft und fahren mit dem Fahrrad in den Urlaub“, benennt er sein Engagement. Dazu gibt es im Haushalt ein Elektroauto und Photovoltaik.

Die Tross setzt sich in Bewegung. In Sekunden ist der Bahnhofsplatz gefüllt. Als die ersten Teilnehmer den Lappan erreichen, haben sich die letzten am Bahnhof noch nicht bewegt. „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, skandieren die Kinder in der ersten Reihe. So geht es durch die Stadt. Ohne Zwischenfälle. „Neun von zehn Menschen haben Verständnis dafür, dass sie warten müssen“, sagt Polizeisprecher Klatte. Und Geduld ist an so mancher Kreuzung gefragt. Statt der Ampeln regeln Beamte den Verkehr.

Und dann kommt der Zug am Schloss an. Abschlusskundgebung. 10 000 sind es mittlerweile, sagt die Polizei. Was bleibt von so einem Tag? „Die Hoffnung, dass sich jetzt etwas ändert“, sagt Annalena Palm. „Und dass wir gehört werden, wenn weltweit Menschen auf die Straße gehen.“ Denn „es muss etwas passieren und das jetzt“, betont sie. Und wenn nichts passiert? Dann, sagt Mara Wicht, „dann kommen wir wieder“.

