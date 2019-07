Oldenburg In den Sommerferien können Schüler freitags nicht in den Schulstreik gehen. Finden sich dann überhaupt Teilnehmer für Kundgebungen der Schülerbewegung „Fridays for Future“? Mehr als 40 Kundgebungen und Demonstrationen hatte die Bewegung in unterschiedlichen europäischen Städten für Freitag angekündigt. Eine dieser Städte war Oldenburg.

2000 Teilnehmer angemeldet

„Wir haben ursprünglich 2000 Demonstrierende angemeldet“, sagte Organisatorin Milena Helberg der NWZ im Vorfeld. Sie sei während der Planung in der Abiturphase sehr gestresst gewesen und habe außer Acht gelassen, dass die Demonstration in die freie Zeit der Schüler falle. „Ich gehe deshalb davon aus, dass sich heute 100 bis 150 Schülerinnen und Schüler einfinden“, sagte Helberg vor der Veranstaltung.

Polizeisprecher Stephan Klatte ging am Vormittag von ähnlichen Zahlen aus. Er erwarte – wie bei den vergangenen Aktionen – eine friedliche Veranstaltung. Bis zu zehn Polizisten seien mit Fahrrädern, Motorrad und Mannschaftswagen im Einsatz.

Mit zehn Minuten Verspätung eröffnete Helberg die Kundgebung um 12.10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Zu den mittlerweile mehr als 150 Personen sagte sie: „Ich möchte, dass ihr Spaß daran habt, unsere Botschaft zu verbreiten. Und bitte seid friedlich!“

Die Band Brass Riot aus Berlin brachten die Anwesenden mit umweltpolitischen Texten in Stimmung, bevor mehrere junge Redner und Rednerinnen das Wort ergriffen. Sie wetterten gegen Kohlekraftwerke. Auch Elektroauto-Magnat Elon Musk geriet in die Kritik. Er baue zwar Elektroautos; gleichzeitig produziere das Raumfahrtprojekt seiner Firma SpaceX viel Kohlenstoffdioxid. Die Veranstaltung der Klima-Bewegung fand reges Interesse. Viele Passanten schauten zu; manche Autofahrer hielten an.

Macht viel her

Nach Angaben der Polizei beim Ende der Veranstaltung nahmen mehr als 220 Menschen an der Demonstration teil. Die Teilnehmer erregten trotz der vergleichsweise geringen Zahl bei ihrem Zug über die Wälle durch laute Parolen viel Aufmerksamkeit. Auffällig war, dass viele nicht mehr im Schulalter waren. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer waren offenbar älter als 18 Jahre.

Endstation der Demonstration war diesmal der Julius-Mosen-Platz. Der Ort der Abschlusskundgebung war aufgrund der geringen Teilnehmerzahl vom Schlossplatz hierher verlegt worden.

Viele Passanten applaudierten, andere hingegen beschimpften die Klimaschützer lautstark oder schüttelten die Köpfe. Mindestens eine weitere Demonstration ist während der Sommerferien, voraussichtlich im August, geplant.