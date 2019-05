Oldenburg Mit der Forderung nach mehr Engagement im Klimaschutz sind am Freitagmittag wieder zahlreiche Oldenburger Schüler auf die Straße gegangen. An der Kundgebung von „Fridays for Future“ haben nach ersten Schätzungen der Polizei mehr als 1000 Menschen teilgenommen. Die meisten davon waren Schülerinnen und Schüler, die dafür dem Unterricht fernblieben. Aber auch einige Mütter, Väter und Großeltern schlossen sich dem Demonstrationszug an. Unter anderem hatte die neugegründete Gruppe „Parents for Future“ angekündigt, teilzunehmen.

Die 19-Jährige Milena Helberg, eine der Organisatorinnen, hielt zur Eröffnung eine Rede, kritisierte die aktuelle Politik, hielt sich aber auch mit mahnenden Worten an die Demonstranten nicht zurück. Es sei ein schlechtes Zeichen, wenn zahlreiche Teilnehmer sich nach der Demo bei Fastfood-Ketten verpflegen würden, wie wohl bei vergangenen Veranstaltungen beobachtet. Von Bahnhof aus zogen die Schüler einmal um die Innenstadt.

