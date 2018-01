Oldenburg Ab dem 1. August will die Landesregierung die Kindergartengebühren für die Eltern erlassen. Während das vermutlich bei vielen Eltern für Freude sorgt, herrscht in mehreren Kommunen die Sorge, dass sie auf den Kosten der Kinderbetreuung sitzen bleiben. Auch der Stadt Oldenburg sei bisher unklar, welche Anteile der wegfallenden Kosten das Land und die Stadt übernehmen werden. „Wir haben noch keine konkrete Auskunft“, so Stadtsprecher Reinhard Schenke.

Doch laut Sebastian Schumacher, Sprecher des Niedersächsischen Kultusministeriums, werde die Abschaffung der Gebühren nicht auf Kosten der Kommunen geschehen. „Die Kommunen werden einen fairen Ausgleich für die wegfallenden Elternbeiträge erhalten“, so Schumacher.

kommentar Geschenk zur Wahl Ausgaben für die Bildung sind grundsächlich eine gute Sache. Mit der pauschalen Freistellung der Eltern von Kindergartenbeiträgen verplempert das Land allerdings ohne Grund Geld. In Oldenburg zahlen Eltern bislang Kita-Beiträge nach Größe des Portemonnaies. Das heißt, Besserverdienende entrichten einen höheren Beitrag. Familien mit knapper Kasse sind befreit. In Oldenburg ist diese Gruppe groß: Für mehr als die Hälfte der Kinder in Kitas, in Offenen Ganztagsschulen sowie in der Kindertagespflege fallen keine Elternbeiträge ab, ergab eine städtische Erhebung 2015/2016. Ausgerechnet finanzschwache Familien profitieren von der Beitragsfreiheit also wenig oder überhaupt nicht. Auf der anderen Seite bräuchten Kitas dringend mehr Geld, unter anderem für qualifiziertes Betreuungspersonal. Es fehlen zudem wohnortnahe Kita-Plätze. Die Mittel zur Finanzierung der Elternbeiträge würden dringend für diese Verbesserungen benötigt. Doch vor Wahlen zählen andere Argumente. Eine effektive Bildungspolitik muss dann gegenüber griffigen Wahlversprechen zurückstehen.

Jetzt fand ein erstes Gespräch zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden statt. Beide Seiten seien für einen Systemwechsel, heißt es in einer Mitteilung des Kultusministeriums. In diesem Fall würde das Land künftig die Finanzhilfe, die den Trägern der Kindergärten für Personalausgaben zur Verfügung steht, auf über 50 Prozent erhöhen.

Für die Sozialdezernentin Dagmar Sachse sei das erzielte Zwischenergebnis ein Schritt in die richtige Richtung. Dieser sei jedoch bei weitem noch nicht ausreichend. Die Sozialdezernentin begrüße die Übereinkunft für einen Systemwechsel, die vom Land angebotene Anhebung der Finanzhilfe hält Sachse jedoch für nicht genug. Laut der Sozialdezernentin habe das Kultusministerium ursprünglich vorgeschlagen, die Einnahmeausfälle durch Pauschalen pro Kind auszugleichen. „Um annähernd diese Pauschalen zu erreichen, muss nach Berechnungen der Stadtverwaltung eine mindestens 60-prozentige Finanzhilfe gewährt werden“, so Sachse. Somit müsse weiter verhandelt werden. Das nächste Gespräch ist für diesen Freitag geplant.

Bisher basiere die Kita-Finanzierung auf drei Säulen, erklärt Stadtsprecher Schenke. Das Land beteilige sich momentan mit 20 Prozent an den Personalkosten. Die Eltern zahlen festgelegte Beiträge – in Oldenburg gebe es neun Einkommensstufen. Die verbleibenden Kosten werden von den Kommunen aufgebracht – „im Übrigen der weitaus größte Anteil“, so Schenke.

Zukünftig sollen dann voraussichtlich die drei letzten Kindergartenjahre vor dem Schulbesuch für die Eltern kostenfrei sein, sagt der Stadtsprecher. Das gelte für die Betreuung vormittags, nachmittags oder auch ganztags.