Oldenburg Die Akademie der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ruft für Freitagabend zu einer Mahnwache für die Opfer des Anschlags in Hanau auf. Auch andere Organisationen verbreiten die Einladung dazu weiter, darunter der DGB Region Oldenburg-Ostfriesland oder auch die Seebrücke Oldenburg. Die Mahnwache findet am Freitagabend um 18 Uhr am Lefferseck statt.

Heute und morgen finden in #Oldenburg Mahnwachen für die Opfer des rechten Terrors in #Hanau und gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus statt. Heute 18 Uhr, Lefferseck Morgen 14 Uhr, Julius-Mosen-Platz. — Seebrücke Oldenburg (@SeebrueckeOL) February 21, 2020

Eine weitere Gedenkveranstaltung soll es am Samstag um 14 Uhr auf dem Julius-Mosen-Platz geben. Diese Mahnwache wurde nach NWZ-Informationen von mehreren Privatpersonen organisiert.