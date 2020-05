Gedenkstätte: Kranzniederlegung in ganz kleinem Kreise

Oldenburg Das hatten sie sich ganz anders vorgestellt: 75 Jahre nach Kriegsende sollte das Gedenken an die in Ohmstede verstorbenen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter besonders begangen werden. In einem größeren Rahmen und mit einem Beisammensein im Kirchencafé. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten ganz große Abstriche gemacht werden.

Und so trafen sich am Sonntag nur Oberbürgermeiste Jürgen Krogmann und Pastor Christoph Fasse an dieser besonderen Gedenkstätte am westlichen Rand des Ohmsteder Friedhofes. Gemeinsam, und dabei bemüht, den nötigen Sicherheitsabstand zu halten, legten sie einen Kranz ab.

Das Besondere an diesem Ort: Die Namen von 326 ausländischen Kriegstoten (zumeist aus Osteuropa), darunter 111 Kinder, stehen auf den Tafeln an dem Mahnmal. In einem Forschungsprojekt wurden sie ermittelt. „Damit wurden diese Menschen aus der grauen Masse geholt und ihnen wurde ein Stück Würde zurückgegeben“, sagte Pastor Fasse. Er begegne bei seinen Besuchen in der Gemeinde auch heute noch Hinterbliebenen und wisse, wie wichtig ihnen das Andenken sei. „Das ist Stück der Identität der Zeitzeugen“, sagte der OB. Er finde es sehr schade, dass dieser Tag wegen der Corona-Krise auf diese Weise begangen werde müsse. „Zu diesem Anlass möchte man ja miteinander kommunizieren.“ Das könne man dann doch im nächsten Jahr in größerem Rahmen nachholen, schlug Fasse vor.

Die Erinnerungsstätte ist durch eine Initiative aus Vertretern der Kirchengemeinde (Friedhofsausschuss), des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, des Arbeitskreises Erinnerungsgang, des Fördervereins Internationales Fluchtmuseum und der IGS Flötenteich entstanden. Der emeritierte FH-Professor Ulrich Blech entwarf (ehrenamtlich) die Konstruktion. Die Gedenkstätte wurde 2015 eingeweiht und löste das Denkmal ab, das Berufsschüler elf Jahre zuvor anlässlich eines Besuchs überlebender Zwangsarbeiter aufgestellt hatten.

• Das Lager

Zur Unterbringung der ausländischen Arbeitskräfte und Kriegsgefangenen ließen die Nationalsozialisten in Oldenburg etwa 60 Arbeitslager einrichten. Das größte Lager zur Registrierung und Verteilung der Arbeitskräfte im Arbeitsamtsbezirk Oldenburg war das im Jahre 1942 errichtete „Ostarbeiterdurchgangslager“ auf dem früheren Rennplatz in Ohmstede.

Etwa 40 000 Zwangsarbeiter sollen zwischen 1942 und 1945 durch das Lager gegangen sein, bevor sie in der Region weitervermittelt wurden. Es existierten im Lager auch Krankenbaracken sowie Sammel- und Sterbelager. Nach offiziellen Aufzeichnungen kamen in dem Lager 326 Menschen, darunter 111 Kinder, ums Leben. Sie wurde in einem Sammelgrab bestatten.