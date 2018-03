Oldenburg Ulrike Hoffmann ist zufrieden. Sie ist die Kreispfarrerin für den Kirchenkreis Oldenburg Stadt und zufrieden mit der Gemeindekirchenratswahl, die am 11. März stattgefunden hat. „Es hat mich wirklich gefreut, mitzuerleben, dass die Gemeinden sich so bemüht haben, diesen Tag besonders zu gestalten“, sagt sie. Die Wahl sei nicht nur ein formeller Akt gewesen, sondern gleichzeitig auch ein lebendiger Tag für die Gemeinde mit besonderen Gottesdiensten und Wahlfeiern am Abend. Das sei auch gut so, schließlich sei dieses Amt nicht nur Ehre, sondern auch mit Arbeit und Verantwortung verknüpft, so Hoffmann.

In allen Kirchengemeinden der Stadt Oldenburg zusammen waren 67 219 Wahlberechtigte, von denen 5438 gewählt haben – eine Wahlbeteiligung von 8,09 Prozent. „Das darf man nicht mit einer Bundestagswahl vergleichen“, räumt Hoffmann ein. Erfreulich ist die Wahlbeteiligung in Osternburg – denn dort war sie gleichbleibend zur vorherigen Wahl aus dem Jahr 2012. Insgesamt sank sie in Oldenburg um 2,33 Prozent.

In ganz Oldenburg ließen sich 182 Kandidaten aufstellen, 107 wurden gewählt.

Eversten

In der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Ansgar wurden als Kirchenälteste gewählt: Peta Büürma, Dirk Dunkhase, Dirk-Michael Grötzsch, Carolin Hanken, Udo Kaufmes, Maren Rothkegel und Joachim von Vogel. Ihre Ersatzältesten sind Astrid Jacobs, Erwin Müller, Hergen Pargmann, Dörthe Schrader und Reinhard Struß.

Ebenfalls in Eversten, aber in der Ev.-luth. Kirchengemeinde Nikolai wurden Julia Becker, Kurt Dröge, Jörn Geldmacher, Ralf Hempel, Elisabeth Korenke, Bernd Napierala, Karin Opphard, Theresa Tinneberg, Doris Vogel-Grunwald und Claudia von Häfen als Kirchenälteste ins Amt gewählt und als Ersatzälteste Antje Birx-Hustede, Johanne Borcherding, Ines Hartog, Antje Lemke-Eidams, Angela Müller und Immo Suhr.

Bloherfelde

In der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bloherfelde wurden Martin Böschen, Stefanie Cordes-Gold, Elisabeth Damm, Tobias Frick, Christa Hedden, Heimke Komrowski, Erika Kusche und David Saß Kirchenälteste. Ersatzälteste sind Marne Ahrens, Friedhelm Cordes, Erhard Fuhrmann, Hanna Rieken und Klaus-Dieter Vogt.

Ofen

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofen ist in zwei Wahlbezirke aufgeteilt. Im Wahlbezirk I – Ofen sind Claudia Baumeister, Uwe Buldt, Tobias Hübner, Ulrieke Lohse, Doris Meyer und Ingrid Weller zu den Kirchenältesten gewählt worden und als Ersatzälteste treten Barbara Brucke, Tammo Feller, Dr. Renate Kunz, Anita Lehmann, Claas Ohnesorge-Gallizzi, Dr. Andrea Roeder-Bock, Gustav Schumacher und Mirjam Trudewind ihr Amt an. Im Wahlbezirk II – Metjendorf sind Manfred Götz, Walter Karch, Kristina Peters, Else Saathoff und Sonja Wagner Kirchenälteste, Ersatzälteste sind Herbert Heuermann, Jürgen Meyer und Dr. Dieter Thierfeld.

Ofenerdiek

In der Ev.-luth. Kirchengemeinde Ofenerdiek sind jetzt Torsten Brundiers, Ute Kohring, Holger Martens, Laurenz Möllmeier, Heino Müller, Gabriele Plebuch, Bianca Teuwen und Bettina Weniger Kirchenälteste. Als Ersatz stehen bereit: Christian Dettmann, Heike Pennigbernd, Sybille von Massow und Jutta Wieker.

Ohmstede

Die Kirchenältesten der Ev.-luth. Kirchengemeinde Ohmstede sind Jörn Ahlers, Franziska Brenneke, Ulrike Cepin, Sonja Diers, Sabine Dugge, Elke Hahn, Annalene Heubach, Talea Janssen, Christian Kötter-Lixfeld, Henning Meyer-Helms, Hartmut Moldt, Barbara Münch-Jeske, Thomas Pauling, Waltraud Tramann und Frank Wilke.

Als Ersatzälteste sind Uwe Bleßmann, Nicole Drießen, Michaela Groth-Speiser, Peter Koch, Jörg Onasch, Petra Pielotek, Bianca Raude, Hans-Jürgen Vahlenkamp und Stephanie Walter gewählt worden.

Oldenburg

In der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oldenburg sind im Wahlbezirk AuferstehungskircheIsabel-Marie Böttger, Birgit Cramm, Tim Harms, Sara Oledemester, Christina Schilewa und Dr. Jobst Seeber Kirchenälteste geworden. Als Ersatzälteste stehen ihnen zur Seite Lutz Haferkamp, Annekatrin Klopp und Harald Krause-Leipold. Im Wahlbezirk Christuskirche sind nun Sabina Dannenmann, Dr. Kerstin Ebel, Martin Frebel, Doris Langer, Johannes Rinke und Eva Wagner Kirchenälteste. Ersatzälteste sind dort Jörg Duvenhorst, Dr. Elsebeth Duwe, Steffi von Frieling, Dr. Anita Garbin, Prof. Dr. Uwe Meiners, Hans-Joachim Schlüter und Arno Traut.

Im Wahlbezirk Innenstadtwerden Helmut Hartig, Dr. Michael Jonas, Susanne Peter, Anja Siegert, Nadine Carina Waitz und Dörthe Zimmermann die Gemeinde als Kirchenälteste vertreten. Als Ersatzälteste gewählt worden sind: Tanja Jochens, Dr. Hans Joachim Kahle, Wolfgang Oehrl, Sönke Vaihinger und Frank Wegener.

Kirchenälteste im Wahlbezirk Martin-Luther-Kirche sind Mechtild Düpmann, Friederike Freytag, Gesine Katins, Tanja Kriete, Jörg Meier und Elsa Peters. Als Ersatz fungieren Caroline Flächsenhaar, Frank Müller, Jörg-Ingolf Otte, Elfriede Schurmann, Angelina Schwarz und Sarah Zumbrock.

Osternburg

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde Osternburg ist die größte Gemeinde in Oldenburg. Im Pfarrbezirk Osternburg sind Gerd Cordes, Inge Frimont, Gabriele Singenstreu und Jürgen Vosgerau jetzt die Kirchenälteste. Als Ersatzälteste im Amt sind Elke Henken, Maike Janssen und Elisabeth Lewin.

Im Pfarrbezirk Drielake/Neuenwege sind Monika Barkemeyer und Hannelore Mohr Kirchenälteste, ihnen als Ersatz an der Seite stehen Monika Köthnig und Ameneh Ranjbar.

Kirchenälteste im Pfarrbezirk Bümmerstede sind Sabine Barghoorn-Zugermeier, Sabine Blütchen, Andrea Gellern und Jürgen Lahode, Ersatzkirchenälteste sind Vanessa Bottin und Elke Sandomir.

Im Pfarrbezirk Tweelbäke werden von nun an Karin von Garrel, Claudia Reetz, Dieter Schütte und Christiane Stelljes als Kirchenälteste im Einsatz sein. Ersatzälteste für diesen Bezirk sind Claas Henkel und Gerhard Kindl.

Walter Deters, Marie Eilers, Berit Hainel und Kira Wätje sind im Pfarrbezirk Krusenbusch die Kirchenältesten. Die Ersatzältesten sind Jürgen Jacobs und Frank Schmucker.

Im Pfarrbezirk Kreyenbrück werden sich nun Knut Jentsch, Jürgen Keller, Inge Klinnert, Claus Dirk Osterthum, Regina Pape und Annegret Pollmann als Kirchenälteste um die Anliegen der Gemeindemitglieder kümmern. Ersatzälteste sind dort Monika Dietzfelbinger, Jutta Sendecki und Angela Trautwein-Pralle.