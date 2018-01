Oldenburg Er benutzt eine Schere. Die Hände. Einfach nur Wörter. Und am Ende bleibt immer diese Angst.

Angst vor der eigenen Unfähigkeit, das Erlebte auszusprechen. Angst vor den Zweifeln der anderen. Angst vor dem, was da auf der anderen Seite der Angst vielleicht noch übrig bleibt.

Etwa jede dritte Frau weltweit hat Gewalt erfahren. Sexuell, physisch, psychisch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO zeichnet mit dieser Schätzung ein erschreckendes Bild. Aber alles nur im Ausland, in Entwicklungsländern? Fernab der hiesigen Realität? Mitnichten. Das Familienministerium hatte bereits vor 14 Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, nach welcher der Anteil persönlich von körperlicher oder sexueller Gewalt betroffener Frauen gar bei 40 Prozent lag. Etwaige Dunkelziffern natürlich nicht inklusive. Und: „42 Prozent aller befragten Frauen gaben an, Formen von psychischer Gewalt erlebt zu haben“, wie es darin hieß. In Deutschland. Und somit auch in Oldenburg.

Beratungseinrichtungen und weitere Informationen Wildwasser e.V. – die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Mädchen und Frauen, Lindenallee 23, bietet persönliche, telefonische und auch Online-Beratung an. Infos unter Tel. 16656 und Ein Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet Betroffenen die Möglichkeit, sich bundesweit zu jeder Zeit anonym und kompetent beraten zu lassen. Die Mitarbeiterinnen stehen hilfesuchenden Frauen, aber auch Angehörigen, Freunden und Fachkräften vertraulich zur Seite. Bei Bedarf werden Dolmetscherinnen in 15 Sprachen zum Gespräch hinzugeschaltet. Sowohl die Telefon-, als auch die Onlineberatung ist vertraulich. E-Mail-Austausch und Chat sind anonymisiert. Zu erreichen unter der Telefonnummer (08000) 116016 und BISS ist die Beratungs- und Interventionsstelle (Stau 73, Zimmer 205) gegen häusliche Gewalt. Auch sie berät kostenlos und vertraulich Frauen wie Männer, die in ihrer Partnerschaft Gewalt erleben. Mehr Infos unter Tel. 2353798. Das Autonome Frauenhaus ist ein Schutzhaus für Frauen und Kinder, die von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt betroffen sind. Es ist rund um die Uhr unter Tel. 47981 zu erreichen. Das Netzwerk ProBeweis der Medizinischen Hochschule Hannover (Institut für Rechtsmedizin, Außenstelle Oldenburg) bietet eine verfahrensunabhängige professionelle Beweissicherung für Betroffene von häuslicher und/oder sexueller Gewalt. Beratung und Dokumentation sind kostenfrei. Infos bei der „Gewaltambulanz“ unter Tel. (0176) 15324572 und unter Die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen berät Opfer von Straftaten (und Angehörige), unterstützt mit psychosozialen und materiellen Hilfen. Weitere Infos unter Der Weiße Ring berät und hilft Kriminalitätsopfer(n), unterstützt kostenfrei auch mit Anwälten und Therapeuten. Weitere Infos unter Tel. 36164272 und Olena ist die Beratungsstelle für gewaltbetroffene Migrantinnen und weibliche Flüchtlinge. Infos unter Tel. 2353490. Eine Broschüre des Bundesministeriums der Justiz – „Mehr Schutz bei Häuslicher Gewalt“ gibt’s unter wildwasser-oldenburg.de www.hilfetelefon.de frauenhaus-oldenburg.de www.probeweis.de opferhilfe.niedersachsen.de www.weisser-ring.de bit.ly/gewaltflyer

Allein im Autonomen Frauenhaus gab es im vergangenen Jahr eine Belegung von „nur 80 Prozent“, wie es hier heißt. Das sei allerdings nicht sehr aussagekräftig. Auch wenn 59 aufgenommene Frauen und 43 Kinder bereits viel zu viele sind und das Jahresmaximum auch schon mal bei 112 Frauen und 110 Kindern lag, so seien diese Zahlen gar nicht so erschreckend. Viel bedrückender und auch – Zitat – „skandalös“ ist die Zahl jener, die nicht aufgenommen werden konnten: Insgesamt 197 Frauen und 253 Kinder baten im Jahr 2017 aus besonders schwerwiegenden Gründen um Aufnahme im Frauenhaus. „Wir konnten es nicht leisten“, heißt es da. Denn die Opfer bleiben mittlerweile länger, viele müssten intensiv beraten und begleitet werden. Und dann erkrankte auch noch eine Kollegin des Teams.

Eine Verkettung unglücklicher Umstände, die aber nur um so deutlicher macht, wie skandalös die Rahmenbedingungen hier tatsächlich für Opfer und Helfer sind.

Diesen Zustand – dass mehr als doppelt so viele Betroffene nicht aufgenommen werden können – gebe es seit vielen Jahren, heißt es da. Mit ein Grund ist, dass auch Frauen aus dem Ammerland, der Wesermarsch und Cloppenburg nach Oldenburg „empfohlen“ werden. Sprich: der Radius ist enorm, die Kapazitäten begrenzt, das Arbeitspensum immens. So wie der Bedarf. Ganz offensichtlich. Oder?

Mit einem gemeinsamen Beschlussvorschlag wollen die Fraktionen der Grünen, SPD, CDU, FDP und Linke/Piratenpartei nun die Erarbeitung eines Aktionsplans „gegen Gewalt an Frauen“ initiieren. Hierzu soll eine Projektgruppe auf Amtsebene und unter Federführung des Gleichstellungsbüros eingerichtet werden, heißt es dazu im Antrag, der voraussichtlich im nächsten Sozialausschuss (30. Januar) platziert wird. Parteiübergreifend unterschrieben, aufgestellt von den hiesigen Ratsfrauen mit dem Ziel, „Lücken in der Prävention, in der Unterstützung und des Schutzes aufzuzeigen“, so Ingrid Kruse für die Unterzeichnenden, „außerdem sollen konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.“ Ein erstes Zwischenergebnis würde im Spätherbst erwartet.

Lücken, Aktionsplan, plötzlicher zeitlicher Druck – sollte Oldenburg in Sachen Hilfen tatsächlich derart unterversorgt sein, wie es die Zahlen des Frauenhauses andeuten? Unterstützung gibt es immerhin ausgewiesen reichlich (siehe Infokasten).

Also ist’s dann doch eher ein aktionistischer denn ein Aktions-Plan?

Ungeklärt ist zumindest, ob die Menge der Angebote auch in den nächsten Jahren und angesichts des weiteren Bevölkerungswachstums in dieser Stadt noch genügend ist und damit die Qualität erhalten bleiben mag. „Wir benötigen eine Ist-Analyse“, so Kruse auf NWZ-Nachfrage.

363 Fälle wurden im Jahr 2016 im Einzugsgebiet der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland registriert. Die Zahlen für 2017 liegen zwar noch nicht vor – allerdings halten sie sich seit 2010 relativ konstant. Vor 15 Jahren war das noch deutlich anders. Erst als 2002 das Gewaltschutzgesetz in Kraft trat, schnellten die Meldungen deutlich hoch. Nicht, weil etwa die Gewalt rapide zunahm, sondern weil sich die Opfer nun früher oder überhaupt dazu entschließen konnten, Anzeige gegen die Täter zu erstatten. „Bei dem Großteil der Verfahren handelt es sich um Gewaltstraftaten durch männliche Täter“, so Reiner Gehrke, Leiter des 1. Fachkommissariats. Eine genauere statistische Aufschlüsselung der Zahlen häuslicher Gewalt sei nicht möglich, weil unter diesem Begriff auch die Taten unter Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern oder aber auch Ex-Partnern unter dieser strafrechtlichen Definition geführt würden.

Nicht immer erhält die Polizei Kenntnis ob etwaiger Straftaten in diesem Bereich – oft wenden sich Opfer zunächst an die Beratungsstellen. Selten kämen sie einige Tage nach der Tat zur Wache, um den Fall anzuzeigen. In der Hauptsache müssten die Beamten indes in Akutsituationen eingreifen. Wenn also bei der Polizei ein Notruf dieser Art eingeht, fahren die Einsatzkräfte gleich raus, im Idealfall handelt es sich um eine Frau und einen Mann, wenn nötig gibt es weitere Unterstützung. Die Beamten können den Gefährder aus der Wohnung verweisen und den Zutritt für die Dauer von höchstens 14 Tagen verbieten – „um eine von dieser Person ausgehende Gefahr für Leib, Leben, Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung von in derselben Wohnung lebenden Personen abzuwehren“, so Lena Bohlken (stellvertretende Pressesprecherin der Polizei).

„In einigen Fällen deeskaliert die Situation vor Ort, sobald die Polizeibeamten eintreffen“, sagt Gehrke, „in anderen Fällen kann genau das Gegenteil passieren.“ Wichtig sei, dass die akute Gewalt beendet werde.

Im einen wie im anderen Fall würden sich in der Folge dann Staatsanwaltschaft oder Hilfseinrichtungen kümmern, wie es heißt.

„In Oldenburg gibt es glücklicherweise viele Initiativen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und betroffenen Frauen helfen“, so Stadtsprecher Reinhard Schenke, der auf die „gute Arbeit des Gleichstellungsbüros“ verweist. Dass nun der Vorstoß eines Aktionsplans aus der Politik käme, könne „sicher eine weitere sinnvolle Maßnahme sein“.

Opfer wie Helfer dürften auf diesen Vorstoß, aber auch tatsächliche Verbesserungen, lange gewartet haben.

