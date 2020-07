Geplanter Neubau: Wirtschaft will Uni-Medizin beispringen

Oldenburg /Hannover Private Mittel für öffentliche Bauvorhaben – diese Idee ist nicht neu. Sogenannte PPP-Projekte (Privat-Public-Partnership) gibt es zum Beispiel beim Bau von Autobahnen. Private Investoren bauen für die öffentliche Hand. Durch die Miet- oder Maut-Einnahmen refinanzieren sie die Kosten.

Diese Zusammenarbeit – neuerdings unter dem Namen ÖPP (Öffentlich-Private Partnerschaft) – ist politisch umstritten. Ein Knackpunkt ist die Höhe der Miete oder Pacht. Davon hängt es ab, ob das Projekt für die öffentliche Hand nicht wesentlich teurer wird, als wenn der Staat selbst baut.

Nach der Hiobs-Botschaft

Die Hiobs-Botschaft von Montag aus Hannover hat die Diskussion über mögliche private Investoren für die Uni-Medizin in Oldenburg belebt. Der Vorstoß kommt vom Präsidenten der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer. Gert Stuke regt eine Finanzierung des Uni-Neubaus über private Investoren an, wenn die Landesregierung die Mittel nicht einplanen sollte. „Das Geld kann man in der Region generieren, da sehe ich kein Problem“, sagte Stuke der NWZ. Das Projekt ließe sich über eine Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Privatwirtschaft verwirklichen, ist sich Stuke sicher. Das Modell sieht vor, dass der Neubau nach den Plänen und Vorgaben von Universität und Land zum Festpreis an Investoren vergeben wird. Das Gebäude steht anschließend über einen langfristigen Mietvertrag der Universität zur Verfügung.

Stuke verweist auf die Vorteile, die dieses Projekt nach seiner Überzeugung für beide Seiten hat. „Erstens trägt das Risiko einer möglichen Kostensteigerung nicht das Land, sondern der private Investor.“ Zweitens könnten private Investoren günstiger bauen als die öffentliche Hand.

Die Universität begrüßt diesen Vorstoß der regionalen Wirtschaft. Das dringend benötigte Lehr- und Forschungsgebäude der Medizin durch ein ÖPP-Modell zu realisieren, könne eine sinnvolle Alternative sein, erklärte Universitätspräsident Prof. Dr. Hans Michael Piper gegenüber der NWZ. ÖPP-Modelle ließen sich „mitunter besser und zügiger umsetzen, als dies durch die öffentliche Hand möglich“ sei. Der Uni-Präsident, der sich am Montag „fassungslos und betroffen“ über die Nichtberücksichtigung des Ausbauprojektes durch die Landesregierung geäußert hatte, fügte hinzu: „Wir gehen davon aus, dass das Land diesen Vorschlag wohlwollend prüfen wird.“

Ministerium will prüfen

Auch aus der Politik kommen interessierte Stimmen. Vorrangiges Ziel sollte es sein, zunächst alles zu versuchen, in den Haushaltsberatungen noch Mittel in den Landeshaushalt zu bekommen, erklärte der Oldenburger SPD-Landtagsabgeordnete Ulf Prange. Trotz der unterschiedlichen Erfahrungen mit PPP/ÖPP-Projekten, gerade mit Blick auf Mehrkosten, halte er es aber wegen der dringenden Bedarfe der Universitätsmedizin für „geboten, die Umsetzbarkeit eines solchen Vorhabens zu prüfen“. Ein großer Vorteil wäre, dass die Kosten nicht sofort anfielen, sondern sich über einen längeren Zeitraum verteilten, so Prange.

Das Wissenschaftsministerium signalisiert ebenfalls Gesprächsbereitschaft. „Wir stehen solchen Modellen aufgeschlossen gegenüber“, sagte eine Sprecherin am Mittwoch der NWZ. „Sie müssen sich aber im Verhältnis zur Landesfinanzierung rechnen.“

Der IHK-Präsident fordert angesichts der enormen finanziellen Herausforderungen für das Land zu „neuen Wegen“ auf. „Ich weiß, dass ÖPP-Projekte politisch umstritten sind. Aber gerade durch die enormen Zusatzlasten durch die Corona-Pandemie müssen wir kreative Lösungen finden.“

Stuke sieht „das Risiko, dass sich das Land zurücklehnt und sagt, dann sollen die in Oldenburg doch mal machen’“. Andererseits werde es für das Land schwerer, sich aus der Verantwortung für das Projekt zurückzuziehen, wenn die Region diesen Beitrag leiste.

Das Land müsse neben dem Neubau für die Uni-Medizin auch zusätzliches Personal für die European Medical School finanzieren. „Wenn wir in der Region einen Teil der Finanzierung abnehmen und das Land seiner Verpflichtung für den Aufwuchs nachkommt, sind wir einen Riesenschritt weiter.“