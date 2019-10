Oldenburg Die fetten Jahre in der Oldenburger Finanzpolitik gehen auch 2020 weiter. Das geht aus den Eckdaten für den neuen Haushalt hervor. Die Gewerbesteuer bringt laut Prognose 125 Millionen Euro ein - sechs Millionen weniger als in diesem Jahr, aber immer noch deutlich mehr als im langjährigen Mittel. Die Verschuldung soll um drei Millionen Euro reduziert werden.

Der Haushalt hat – wie in den vergangenen Jahren- Schwerpunkte in den Bereichen Schule und Bildung. Für Schulen und Kitas sind mehr als 27 Millionen Euro vorgesehen (2019: 31 Millionen Euro). Insgesamt seien in den vergangenen fünf Haushalten mehr als 130 Millionen Euro allein in den Ausbau von Kitas und Schulen geflossen, betonte Krogmann.

Einen hohen einstelligen Millionenbetrag sieht die Stadt für die Digitalisierung der Schulen vor. Die BBS Haarentor, die IGS Flötenteich, das Alte Gymnasium, die Oberschule Osternburg und die Grundschule Nadorst sind sogenannte Pilotschulen, mit denen ein Konzept erarbeitet wird. Die Stadt erhalte zwar insgesamt 10,34 Millionen Euro aus dem Digitalpakt, sagte der OB. Dem stünden aber Kosten von fast 17 Millionen Euro gegenüber.