Inzidenzwert fällt auf 65,1

Oldenburg Gute Nachrichten für Oldenburg: Die Anzahl der Corona-Infizierten nimmt weiter ab und auch der Inzidenzwert für die Stadt sinkt. • Sieben-Tage-Inzidenz: Laut Landesgesundheitsamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (pro 100 000 Einwohner) bei 65,1 (Stand vom 24. November). Am Vortag lag der aktualisierte Wert bei 70,4. • Zahl der Infizierten: Aktuell mit Corona infiziert sind laut Gesundheitsamt der Stadt 111 Personen (Stand: 24. November). Am Montag lag dieser Wert bei 124 Personen. • Quarantäne: In Quarantäne befinden sich derzeit 650 Personen, wie das Gesundheitsamt Oldenburg mitteilt (Stand: 24. November). Am Tag zuvor befanden sich 668 Menschen in Oldenburg in Quarantäne.

