Oldenburg Die Stadt will kein Geld mehr in Firmen oder Branchen investieren, die nicht ethischen oder ökologischen Mindeststandards genügen. Das hat der Rat am Montagabend nach kontroverser Debatte mehrheitlich beschlossen.

So darf sich die Stadt bei künftigen Anlagen nicht mehr an Unternehmen beteiligen, die Kinderarbeit zulassen. Auch Rüstungsbetriebe stehen auf dem Index. Ebenfalls für die Zukunft ausgeschlossen: Atomstrom-Erzeuger, Unternehmen zum Abbau von Schiefergas („Fracking“) sowie zur Herstellung von gentechnisch veränderten Pflanzen und Saatgut. Wer bei der Kosmetika-Herstellung auf Tierversuche zurückgreift steht bei künftigen Entscheidungen ebenso auf der roten Liste wie Firmen, denen Bestechung oder Korruption in eklatanten Fällen nachgewiesen wurde.

Die Auswirkungen auf das Anlagevermögen der Stadt dürften dennoch überschaubar bleiben. Denn außer dem Stiftungsvermögen steckt die Stadt kein Geld in Anlagen. Die betroffenen Gelder der städtischen Stiftungen beziffert Chef-Controller Joachim Guttek auf rund vier Millionen Euro.

Dennoch wurde am Montagabend im Rat kontrovers diskutiert. Anlagerichtlinien sind grundsätzlich eine gute Sache – darin waren sich Sprecher aller Fraktionen einig. Doch während die Auflagen den einen zu weit gehen, reichen sie nach Meinung anderer nicht aus.

Hans-Hermann Schreier (WFO-LKR) hält einige der Richtlinien für ideologisch. Beispielsweise müsse die Bundeswehr gut ausgerüstet werden („wehrhafte Demokratie“). Auch Fracking sei zu wichtig, um das Verfahren pauschal zu verurteilen.

Grüne und Linke hingegen forderten, die Auflagen nicht auf direkte Beteiligungen zu begrenzen. Das Wort „direkt“ solle getilgt werden, damit auch indirekte Anlagen ausgeschlossen werden. Die Verwaltung hatte diese Änderung abgelehnt; es sei nicht möglich, Unternehmensverflechtungen im Einzelnen zu durchschauen. Ein Argument, dass Kerstin Rhode-Fauerbach nicht gelten ließ. Die Ratsherrin der Grünen verwies auf Städte wie Göttingen, deren Anlagerichtlinien indirekte Beteiligungen umfassten. Viele Fonds hätten entsprechende Angebote.

Ein entsprechender Antrag fand aber nicht die Unterstützung der anderen Fraktionen; so wurde die Erweiterung der Richtlinien auf indirekte Formen abgelehnt.