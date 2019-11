Oldenburg Enttäuscht hat Christoph Baak auf die Absage von Mareike Wulf, MdL, reagiert. Die 40-Jährige steht nicht als Bewerberin für die Oberbürgermeisterwahl 2021 in Oldenburg zur Verfügung. „Die Anfrage hat mich sehr geehrt“, sagte Mareike Wulf am Montag der NWZ. „Mein Lebensmittelpunkt ist in Hannover, hier habe ich spannende Aufgaben.“ Eine Abwägung sei ihr nicht leicht gefallen. Letztlich hätten die Grüne für Hannover überwogen.

Baak hatte beim Mitgliedertreffen der CDU Oldenburg im Mai 2019 – für viele überraschend – angekündigt, er plane einen Sonderparteitag noch für das Jahr 2019 zur Kür des CDU-Bewerbers. Der frühe Termin sei nötig, damit der Bewerber in Oldenburg bekannt werden könne.

Damit hatte Baak Spekulationen angefeuert, wer für die CDU ins Rennen geht. Er selbst hatte eine erneute Kandidatur – nach seiner Niederlage gegen OB Jürgen Krogmann 2014 – ausgeschlossen.

Baak selbst hatte in den vergangenen Monaten davon gesprochen, er stehe mit einem „Top-Bewerber“ in Kontakt. Am Montag sagte der CDU-Chef, Mareike Wulf wäre „eine ideale Kandidatin“ gewesen, um OB Krogmann herauszufordern. Die Absage sei „sehr schade“, nun gehe die Suche weiter.

Die 40 Jahre alte Landtagsabgeordnete aus Hannover hat ihr Abitur am Herbartgymnasium abgelegt. Ihr Ehemann kommt gebürtig aus Oldenburg. Der Termin für die OB-Wahl in Oldenburg steht noch nicht fest; eine Koppelung an die Kommunalwahl, die für Herbst 2021 erwartet wird, gilt als wahrscheinlich.

Die CDU kündigte unterdessen eine Bürgerbeteiligung für ihr Kommunalwahl-Programm an. Im Frühjahr solle ein „ausführlicher Prozess“ starten. „Wir wollen die Zukunft Oldenburgs gemeinsam entwickeln, indem wir hautnah erfahren, was die Menschen mehrheitlich von uns wünschen“, erklärt Baak. Es sei „daher sinnvoll, diesem Prozess nicht vorzugreifen, sondern die Kür einer OB-Kandidatin oder eines OB-Kandidaten damit direkt zu verknüpfen“.

Im Februar sollen Partei, Ratsfraktion und Fachleute einen Befund zur Lage Oldenburgs erstellen. Anhand fachlicher Studien würden dann die „Herausforderungen der Zukunft“ skizziert.