Oldenburg Geht es nach der Stadtverwaltung, werden sich die Elternbeiträge für Kinderkrippen (und andere städtische Betreuungsformen für Kinder bis drei Jahre) ab August 2019 jährlich um 2,5 Prozent erhöhen. Damit will man auf die jährlich etwa um den gleichen Prozentsatz steigenden Personalkosten reagieren.

Pro Qualität ist gefragt Christoph Kiefer Christoph Kiefer Nur jede zweite Familie zahlt in Oldenburg Kita-Beiträge. Die Hälfte fällt unter die Einkommensgrenze. Die Abschaffung der Elternbeiträge in diesem Jahr entlastet also nur Familien, die nicht ganz arm sind. Mit ihrem Vorstoß, Tarifsteigerungen nicht weiterzugeben, wiederholt die CDU einen Fehler. Kinderbetreuung kostet viel Geld; Eltern beteiligen sich gern, wenn es der Qualität dient. Nötig wäre eine dritte Gruppen-Kraft und eine bessere Bezahlung. Statt Wahlgeschenke zu verteilen, sollte die CDU für substanzielle Verbesserungen kämpfen. Den Autor erreichen Sie unter Den Autor erreichen Sie unter

Konkret würde das bedeuten, dass eine Stunde in der Kinderkrippe für eine Familie mit einem Jahreseinkommen zwischen 30 000 und 40 000 Euro satt bisher 90 Cent dann 92,25 Cent (gerundet 92 Cent) kosten würde. Bei einem Jahreseinkommen von 100 000 Euro und mehr würden statt 2,30 Euro dann 2,3575 Euro (gerundet 2,36 Euro) pro Stunde fällig. Die Krippen-Gebühren in Oldenburg werden nach dem Bruttoeinkommen der Familien in acht Stufen gestaffelt. Mit einem Einkommen unter 30 000 Euro zahlen Eltern gar nichts. Der Kindergarten ist seit August für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gebührenfrei.

Geht es nach der CDU-Fraktion, sollen die Krippen-Beiträge allenfalls bei Bedarf steigen und nicht zwingend im Jahresrhythmus. Außerdem sollten dem Ansteigen der Beiträge auch die Einkommensstufen der Eltern angepasst werden. Sonst könne eine Gehaltserhöhung schnell durch die erhöhten Kinderbetreuungskosten aufgefressen werden. Grundsätzlich müsse das Ziel sein, die Beiträge für die Betreuung für Kleinkinder zumindest zu senken, wenn nicht ganz abzuschaffen.

Contra Falsches Signal Katja Mielcarek Katja Mielcarek Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder unter drei Jahren betreuen. Die frühkindliche Bildung legt wichtige Grundlagen für das ganze Leben. Umso wichtiger ist, dass in den Einrichtungen die Qualität stimmt. In ihren eigenen Tagesstätten kann, soll und will die Stadt dafür genau Sorge tragen. Wenn sie aber gleichzeitig eine regelmäßige und unausweichliche Gebührensteigerung ankündigt, sendet sie das falsche Signal an die Eltern. Schule ist in Deutschland kostenlos, Kindergärten in Oldenburg ebenfalls – für Krippen sollte das auch gelten. Die Autorin erreichen Sie unter Die Autorin erreichen Sie unter

Auch in einem anderen Punkt gibt es Uneinigkeit: Eine Ermäßigung für Geschwisterkinder soll es laut Entwurf der Stadtverwaltung nur dann geben, wenn die Geschwister jeweils 20 Wochenstunden im Jahresschnitt in einer beitragspflichtigen Einrichtungen betreut würden. Das entspreche der bisherigen Praxis, als nur das letzte Kindergartenjahr kostenfrei war und ebenfalls nicht zu einer Vergünstigung für die Geschwister führte. Auch das kritisiert die CDU.

Während der Diskussion im Jugendhilfeausschuss am Mittwoch kamen sich beide Seiten nicht näher. Der Beschluss wurde auf die Novembersitzung vertagt. Sozialdezernentin Dagmar Sachse versprach, in die einzelnen Fraktionen zu kommen, um die Überlegungen hinter der künftigen Gebührenstruktur noch einmal detailliert zu erklären. Die Stadtverwaltung sehe aber keinerlei Veranlassung, ihre Vorschläge zu überdenken. Auch die CDU ist sich weiterhin ihres Standpunkts sicher. Auf Anfrage der NWZ kündigte die Fraktionsvorsitzende Dr. Esther Niewerth-Baumann an: „Wir bleiben bei unserer Haltung.“