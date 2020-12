Kommunalpolitik: Dezember-Sitzung des Oldenburger Stadtrates fällt aus

Oldenburg Die für Montag, 21. Dezember, geplante letzte Ratssitzung fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Eine große Mehrheit des Rates habe sich für den Verzicht auf eine Präsenz-Ratssitzung ausgesprochen, teilte die Stadtverwaltung am Freitagabend mit. „Ich bedanke mich für die breite Unterstützung aus dem Rat dafür, dass wir Beschlüsse nun im Umlaufverfahren treffen können“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). „Es ist ein gutes Signal in einer Zeit, in der Kontakte vermieden werden sollen.“

Auch die für den Tag geplanten Sitzungen der öffentlich tagenden Ausschüsse für Finanzen und Beteiligungen sowie für Allgemeine Angelegenheiten fallen aus. Zu einer ebenfalls vorgesehenen Sitzung des nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses soll noch – wohl zu einem früheren Termin – eingeladen werden. Die Sitzungen des Verkehrsausschusses (14. Dezember) und Ausschusses für Stadtplanung und Bauen (17. Dezember) in der kommenden Woche finden statt.

Zweitbeste Lösung



In pandemischen Lagen können seit Sommer Beschlüsse des Rates auch im sogenannten Umlaufverfahren getroffen werden. Dabei werden Entscheidungen auf schriftlichem Wege gefasst. So soll die Handlungsfähigkeit der kommunalen Vertretungen in der Corona-Pandemie ohne Kontakte sichergestellt werden. Allerdings entfallen damit die öffentliche Diskussion der einzelnen Tagesordnungspunkte sowie Beschlüsse in der Öffentlichkeit.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Eigentlich hätten im Finanzausschuss sowie im Rat der städtische Haushalt für das kommende Jahr auf der Tagesordnung stehen sollen. Eine Verabschiedung der Haushaltssatzung im Rat hätte es vermutlich aber nicht gegeben. Schon im jüngsten Fachausschuss hatten einige Fraktionen durchblicken lassen, dass sie wohl nicht vor Januar, Februar zu einer Entscheidung bereit seien.