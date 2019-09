Oldenburg Christoph Brederlow, 30, einer der beiden Vertreter der AfD im Oldenburger Stadtrat, hat sein Amt niedergelegt. Gleichzeitig trat Brederlow aus der Partei aus. Das teilte der AfD-Kreisverband am Mittwoch mit.

Brederlow habe seinen Rücktritt am vergangenen Donnerstag eingereicht, und sei damit von allen Pflichten und Aufgaben entbunden. Der Schritt habe „vor allem gesundheitliche Gründe“, heißt es in der Mitteilung des Kreisverbandsvorsitzenden Andreas Paul. Der Rücktritt und Parteiaustritt habe weder mit der Oldenburger AfD noch mit der Bundes-AfD zu tun, betont Paul. Wer das Mandat übernimmt, ließ Paul offen. „In Kürze“ werde ein Nachrücker vorgestellt. Brederlow war bei der Kommunalwahl 2016 zusammen mit Lidia Bernhardt in den Rat gewählt worden.