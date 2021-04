Junge Partei tritt in Oldenburg zur Kommunalwahl an: Volt will Europa im Lokalen stärken

Oldenburg „Zukunft. Made in Europe.“ Unter diesem Slogan tritt die junge Partei Volt auch in Oldenburg bei der Kommunalwahl an. Volt wird mit insgesamt neun Kandidatinnen und neun Kandidaten in allen sechs Oldenburger Wahlbereichen antreten. Jens Lükermann (54) und Erik Berg (30), die als Spitzenkandidaten ins Rennen gehen, freuen sich zusammen mit dem Volt City-Team Oldenburg auf den Wahlkampf und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Bereits einige Wochen vorher wurden Andreas Werner (49) und Lukas Arndt (24) aus dem City-Team Oldenburg auf die Plätze 9 und 13 der niedersächsischen Landesliste zur Bundestagswahl gewählt.

Die 2017 gegründete und mittlerweile in 31 europäischen Ländern existierende Partei Volt tritt im Herbst 2021 das erste Mal zur Kommunal- und Bundestagswahl in Oldenburg an. Siegen, Düsseldorf und Mainz engagiert sich die Partei bereits aus der Opposition heraus in kommunalen Räten. In Köln, Bonn, Münster und München ist Volt bereits Teil unterschiedlichen Mehrheits-Koalitionen.

„Nur wenn wir hier vor Ort die Demokratie und europäische Zusammenarbeit stärken, können die Herausforderungen von heute und morgen bewältigt werden“, erklärt Erik Berg. „Seit der Einführung des Euro wächst die großartige europäische Idee leider nicht mehr. Wir müssen uns auch auf kommunaler Ebene intensiv darum kümmern, dass Europa wieder stärker zusammenwächst“, so Jens Lükermann, der auf die gute Idee eines Europa-Hauses in der Stadt München verweist. „Solch ein Haus könnte auch in Oldenburg eine europäische Bildungs- und Begegnungsstätte werden und Raum für zivilgesellschaftliches Engagement schaffen. Zudem könnte dort ein städtisches Europa-Amt angesiedelt werden“, ergänzt Freya Entringer (65).

Während der „Digitalen Europawoche 2021“ (1. bis 9. Mai), die sich unter dem Motto „Zuhause in Europa“ mit den Themen Digitalisierung, „Europa in der Welt“ und „Green Deal“ auseinandersetzt, lädt Volt Oldenburg zu zwei Online-Veranstaltungen ein. Am Samstag, 1. Mai, und am Freitag, 7. Mai, stellt das City-Team Oldenburg jeweils von 19 bis 21 Uhr Volts Visionen für Europa vor. Anmeldungen werden unter E-Mail kai.hochmuth@volteuropa.org entgegengenommen.