Oldenburg Robert Habeck hat mit einer Bemerkung beim Kramermarkt erneut Unverständnis und Kritik ausgelöst. Beim traditionellen Eisbeinessen im Anschluss an den Umzug stellte der Oldenburger Kohlkönig seine eigene Rolle als Kohlmajestät in Frage. „Sie brauchen gar keinen König; sie haben doch sich selber“, sagte der Bundesvorsitzende der Grünen zu den geladenen Vertretern der Oldenburger Stadtgesellschaft. „Das war überflüssig“, hieß es an den Tischen.

Habeck war im März beim Kohlessen in Berlin zum diesjährigen Kohlkönig gekürt worden – eine jahrzehntelange Tradition, mit der Oldenburg den Kontakt zu bundespolitischer Prominenz sucht.

Schon in Berlin hatte der Politiker, der auf der Beliebtheitsskala des aktuellen Politbarometers vor Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Platz 1 rangiert, mit dem Amt gefremdelt. Auch am Samstag schien der 50-Jährige mit dem Oldenburger Brauchtum nicht warm zu werden. Die Gäste hatten vielfach den Eindruck, als erledige der Kohlkönig einen Pflichtbesuch.

Den Kramermarkt-Umzug hatte Habeck ausdrücklich als „ehrlich“ gelobt. „Das war abwechslungsreich und mit viel Mühe, aber ohne Pomp“, zollte Habeck Respekt, was ihm Beifall während der Rede bescherte. Toleranz und Tradition – diese politisch wichtigen Begriffe würden hier „mit Bildern hinterlegt“. Zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hatte der Kohlkönig den traditionellen Festzug mit geschätzt rund 150 000 Besuchern in einer Kutsche angeführt.

Schlagfertig erwies sich der Gast auf eine Frotzelei von Krogmann. Der OB bedauerte, dass Habeck so viele Bonbons geworfen habe, dass der Vorrat in der Kutsche bereits weit vor dem Ende des Umzugs verbraucht war. Die traurigen Kinder, witzelte Krogmann, die leer ausgegangen seien, hätten „ein wenig geschaut wie Greta Thunberg“.

„Ich komme aus einer Handballer-Stadt“, konterte Habeck; „ich kann nicht sparsam werfen. Wir brauchen das nächste Mal doppelt so viele“.

Pluspunkte bei den Gästen sammelte Habeck mit einer Portion Selbstironie: „Was müssen Sie nur von den Grünen denken! Die wollen Luftballons und Feuerwerke verbieten, jetzt knapsen sie auch noch bei den Bonbons...“

Mehr Fotos unter www.nwzonline.de/fotos-oldenburg Video: youtube.com/nwzplay