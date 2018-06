Oldenburg Großer Andrang: Zum Tag der Bundeswehr kamen am Samstag mehr als 14 000 Besucher in die Henning-von-Tresckow-Kaserne nach Bümmerstede. „Unter dem Motto ‚Willkommen Neugier‘ wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bieten, um die Verbundenheit der Gesellschaft mit der Bundeswehr zu stärken“, sagte der Kommandeur der 1. Panzerdivision, Brigadegeneral Jürgen-Joachim von Sandrart zur Begrüßung. Nach seinen Angaben würde die Bundeswehr an diesem Tag „aus der Blackbox aussteigen und versuchen, durch die geschaffene Transparenz eventuelle Vorurteile und Berührungsängste abzubauen.“ Die 1. Panzerdivision beteiligt sich zum dritten Mal mit einem Verband aktiv am Tag der Bundeswehr. „Ziel ist es, in der Fläche präsent zu sein und gleichzeitig die Bundeswehr in ihrer gesamten Vielfalt zu präsentieren“, sagte der Kommandeur.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sandte von Oldenburg aus eine Video-Botschaft in alle über Deutschland verteilten 16 Austragungsorte, in denen die Kasernen an diesem Tag öffneten, und bedauerte, dass in den letzten 25 Jahren zu viel gespart worden sei. „Immer gab es mal wieder etwas, das nicht rollte, das nicht mehr flog oder schwamm“, so die Ministerin. Was 25 Jahre lang gekürzt worden sei, könne man nicht ohne Weiteres in zwei, drei Jahren wieder ersetzen, so von der Leyen, die um einen langen Atem warb.

Die internationale Sicherheitslage sei unberechenbarer geworden. Sowohl im Osten als auch in Afrika sehe man mit Sorge, wie sich Krise an Krise reihe. Es koste enorme Anstrengungen, Länder wie Irak oder Mali zu stabilisieren. „Die Bundeswehr wächst endlich wieder“, sagte von der Leyen. Das Material würde Schritt für Schritt modernisiert und das Personal aufgestockt. „Das Ziel ist eine moderne und voll ausgestattete Bundeswehr“.

Neben umfangreichen Aktionen und Demonstrationen von Mensch und Maschine wurden auch die Deutsche Reservistenmeisterschaften im Mannschaftswettkampf ausgetragen. An den Austragungsorten Garlstedt und Oldenburg nahmen 24 Mannschaften teil. 57 Aussteller mit Fahrzeugen, Großgeräten und Informationsständen waren dabei. 650 zivile und militärische Mitarbeiter informierten über die vielfältigen Aufgaben bei der Bundeswehr.

Mehr Bilder unter unter www.nwzonline.de/fotos-oldenburg mehr lesen sie auf seite 28