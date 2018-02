Oldenburg Kungelei! Keine Visionen! Edelpolitik! Krankhaft! Verkommen! Armutszeugnis! Steigbügelhalter! Nein, bei diesen markigen Worten handelt es sich tatsächlich nicht um anonyme Hassschriften gegen die Bundesregierung, sondern um eine (im weitesten Sinne) Liebeserklärung an die SPD. Und das kam so:

Ein Dienstagabend im Jugendkulturhaus Weiße Rose, fünf Tage vor Bekanntgabe des richtungsweisenden SPD-Mitgliedervotums zum Koalitionsvertrag. „Groko oder NoGroko?“, so fragt hier das Forum Demokratische Linke (DL21 Nordwest) – die Linken in der SPD – eher rhetorisch als ergebnisoffen. Denn schon die zur Diskussionsrunde ausgelegten Flyer lassen kaum Zweifel daran aufkommen, dass der kleine linke Flügel der Partei (ein Verein mit derzeit 1100 Mitgliedern bundesweit), durchaus Gefallen an einer Minderheitsregierung findet und der Großen Koalition keine Chancen einzuräumen vermag.

Im Gegenteil. „Unsere Zukunft steht auf Messers Schneide“, sagt da Gast Hilde Mattheis (MdB und Vorsitzende der DL21), „in diesen Tagen entscheidet sich, ob wir uns erholen oder in die Einstelligkeit absacken!“

Es ist (noch) nicht egal

Die Angst vor der sozialdemokratischen Bedeutungslosigkeit scheint begründet, lässt man das gute Dutzend Zuhörer dann auch einfach mal reden. „Wir Mitglieder haben ja auch Fehler gemacht und zu allem Ja und Amen gesagt“, befindet beispielsweise Günter Malz. Der ist 72 – also keiner der jungen, aufstrebenden und derart wechselwilligen Garde. Einen Neuanfang hält aber auch er für sinnvoll wie nötig. Nicht nur politisch, sondern auch organisatorisch.

Immerhin 16 Lenze älter, aber nicht minder „Revoluzzer“, ist Günter Kositzki. „Die Partei ist beliebig geworden, hat keine Visionen mehr“, sagt er deutlich, „wir hatten doch mal Antworten!“ Heuer blieben nur noch Fragen. Beispielsweise, weshalb man „Wohnen als Grundrecht dem Kapitalmarkt“ überlassen habe. Dass Kositzki im Publikum sitzt, mag verwundern. Schließlich hat der Kreyenbrücker nach 59 Jahren Zugehörigkeit sein Parteibuch abgegeben. Egal scheint ihm die „Edelpolitik“ und die „Verkommenheit“ aber nicht zu sein. Ob er sich nach etwaiger parteiinterner und programmatischer Erneuerung noch einmal als Sozialdemokrat auch offiziell verpflichten lassen würde? Nun, wer weiß das schon.

Derzeit wisse man ja nicht einmal, was ab Montag – also nach dem Votum – in und mit der SPD passiert ... Was aber an diesem Abend im Jugendkulturhaus geschieht, bleibt den Beteiligten sicher im Kopf. Die harschen Worte, die düsteren Szenarien, die Beschreibung des desolaten Zustands. Und dann fällt auch noch ein rotes SPD-Fähnchen aus seiner Verankerung knallend zu Boden. „Das ist jetzt kein Omen, oder?“, fragt Hilde Mattheis, die extra für diesen Abend aus Ulm angereist ist, mit eher gequältem Lächeln.

Es ist Liebe

Ist das diese Verzweiflung, von der Deutschlands Politikverdrossene und auch Interne sprechen? Hilflosigkeit? Abkehr und Selbstaufgabe? Nein. Das ist Liebe! Offenkundig.

Denn auch wenn die meisten Mitglieder ihre Stimme längst abgeschickt haben – eine Erklärung, weshalb die Stuhlreihen größtenteils leer bleiben –, darf und muss man über das Ist und Soll reden. Weil man etwas retten möchte, wiedergutmachen, ja vielmehr ganz neu anfangen. Weil man an die SPD und die einstigen so beschützten und wegweisenden Grundsätze glaubt. Zumindest hier unten, in der Basis. Der linken.

Was allerdings „da oben“ passiert, wird auch zur Genüge kommentiert. Mandatsträgerin Mattheis selbst sei „fassungslos“, wie „Macht und niedere Instinkte“ so viel haben überlagern können. „Da muss doch noch etwas mehr sein!“ Finden auch die meisten Zuhörer. „Wie können wir diese Politik nur unterstützen, in der wir alle nicht voran kommen?“, fragt da ein junger Mann, „ich habe das Gefühl, dass wir den Menschen vor allem in den Arsch treten.“

Andere sprechen von „Chaotentum in der Führungsspitze“, davon, dass manche ihre Pfründe sicherten - um dann am Nasenring durch die Groko gezogen“ zu werden, wie es heißt. Ministerposten dürften nicht besetzt werden, weil sich „zwei Leute das so versprochen haben“, sagt Mattheis, „ja, was ist das denn für eine Partei?“ Stimme aus dem Publikum: „Kungel!“ - „Genau.“

Schwacher Gegenpart

„Viele von uns waren erleichtert, als der Bundesvorsitzende sagte, dass es keine weitere Groko geben wird“, erinnert Mattheis, auch an den neoliberalen Kurs, den man mit der „Agenda 2010“ eingeschlagen hatte – „und der uns nicht mehr verlassen hat“. Ein „Weiter so“ dürfe es nicht, ein „Raus aus dem Zwangskorsett“ müsse es geben. Frei nach Einstein zitiert sie: „Wahnsinn ist, wenn man hofft, mit der immer gleichen Methode andere Ergebnisse zu erzielen.“

Und: „Die Bevölkerung weiß intuitiv, was gerecht ist und was nicht. Wir haben versucht, Politik als gerecht zu verkaufen, die in der Bevölkerung aber nicht als solche ankam.“ Andere hätten parteiintern Briefe an die Spitze geschrieben. Ohne Rückmeldung. „Wir werden längst nicht mehr gesehen. Ich habe die Nase voll und könnte noch ganz andere Vokabeln dafür finden“, sagt da einer.

Man brauche die kommenden vier Jahre, um sich wiederzufinden. Dessen sei man sich hier sicher. Und was ist mit der hier wie dort geforderten Übernahme der staatspolitischen Verantwortung? „Na, warum sollen wir immer den gleichen Steigbügel halten für Frau Merkel, hoffend, dass unsere Ergebnisse irgendwann mal besser werden?“ Das Land müsse aber doch regiert werden?

Nun ja: „Wenn man diese Debatte um die staatspolitische Verantwortung gerade nicht führen würde, würde man es gar nicht merken, dass dieses Land nur eine geschäftsführende Regierung hat, da muss man doch mal ehrlich sein.“ Was ist aber, wenn die SPD in die Einstelligkeit rutscht? „Vorstellbar! Können wir dann der Verantwortung gerecht werden? Nein. Dann sind wir so schwach als Gegenpart zu einem Gesellschaftsbild der CDU/CSU, da können wir gar nichts mehr ausrichten. Wir müssen auch ein Stückweit an die eigene Partei denken - um an die gesamte Gesellschaft zu denken“, so Mattheis.

Kungelfreie Urwahl

Der Zeitpunkt sei noch gut, wenngleich nach 2013 eigentlich schon viel zu spät, jetzt noch „Dinge zu korrigieren, die wir falsch gemacht haben“. Und das könne nur die Erneuerung sein. In allen Belangen. Steuern, Arbeits- und Wohnungsmarkt, Digitalisierung – schlichtweg in der „Politik für die Menschen“.

Und Mut brauche es. Den Mut, auf die Groko und auch Neuwahlen zu verzichten. „Eine Minderheitsregierung von Schwarz und Grün wäre eine Belebung unserer Demokratie – so wird für die Bevölkerung sichtbar, wer tatsächlich für welche politischen Positionen einsteht“, sagt sie. „Sollen sie sich doch für verschiedene Projekte ihre Mehrheiten suchen!“ Das kommt an. Verhaltener Beifall am späten Abend, ein „Danke, Hilde“, bedeutungsschweres Nicken der Runde.

Wie es am Sonntag ausgehen wird? Nun. Mattheis schwört ein: „Wir dürfen danach nicht auseinanderfallen. Ich hoffe, wir haben den Willen zur Veränderung. In der Parteibasis ist er zumindest gegeben, über alle Generationen hinweg.“ Eine Basis, die sich offenbar auch eine Urwahl der oder des Vorsitzenden wünscht. Kungelfrei.

Übrigens: Vorsitzende der DL21 war bis 2008 Andrea Nahles.