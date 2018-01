Oldenburg Der Rat der Stadt Oldenburg hat bei seiner Sitzung am Montagabend die Grundlagen für die Einrichtung einer „Grünen“ Umweltzone geschaffen. Mit den Stimmen von SPD und Grünen (bei 20 Enthaltungen) unterstützte die Politik den Vorschlag der Verwaltung, diese Maßnahme in den Fortschreibungsentwurf des Luftreinhalteplans mit aufzunehmen. Demnach dürfen nach der Einrichtung nur noch Autos bestimmte Teile der Stadt befahren, die mit einer grünen Plakette gekennzeichnet sind. Die Einfahrt ohne entsprechende Plakette in die Umweltzone wird mit einem Bußgeld von 80 Euro bestraft. Vor der Umsetzung ist allerdings noch eine öffentliche Beteiligung an der Fortschreibung des Plans geplant. Wann die Zone tatsächlich kommen könnte, ist noch nicht bekannt.

Die Stadt reagiert mit der Entscheidung auf die regelmäßige Überschreitung des Stickstoffdioxid-Grenzwerts. Seit Monaten wird darüber diskutiert, wie der Wert dauerhaft gesenkt werden kann. Ein wichtiges Ziel ist unter anderem, ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge vermeiden und eine Klage der Umwelthilfe gegen die Stadt abzuwenden.

Die CDU lehnte die Einführung einer Umweltzone ab. Bei nur rund 3000 betroffenen Fahrzeugen und diversen Sonderregelungen sei diese Maßnahme nicht zielführend. Stattdessen schlug die Fraktion Schritte in Richtung der kostenlosen Nutzung öffentlicher Verkehrsmitteln (ÖPNV) sowie ein Anreizsystem zur Abschaffung schadstoffreicher Fahrzeuge (ähnlich der früheren Abwrackprämie) vor. Auch die Gruppe Linke/Piraten hatte eine Streichung der Umweltzone aus dem Plan beantragt.

Der Fortschreibungsentwurf für den Luftreinhalteplan enthält weitere Vorschläge wie Änderungen bei der Straßenreinigung, eine schnellere Modernisierung der ÖPNV-Flotte oder den Aufbau eines Verkehrszählsystems.