Oldenburg Viele Termine fallen aus. Auch die gewohnten Beratungen können nicht in Anspruch genommen werden. Die Jugendfreizeit- und -kultur macht zum Teil frei.

Rest- und Biomüll

Der Rest- und Biomüll wird statt am Dienstag, 31. Dezember, bereits an diesem Samstag, 28. Dezember, abgeholt. Der Müll, der am Mittwoch, 1. Januar, abgeholt werden würde, wird nun am Freitag, 3. Januar, abgefahren. Dadurch ergibt sich die Verschiebung der eigentlichen Freitag-Abfuhr auf Samstag, 4. Januar.

Gelbe Säcke/Gelbe Tonne sowie Papiertonne

Die eigentliche für Donnerstag geplante Abholung ist auf Samstag, 28. Dezember, verschoben worden.

Annahmestellen

Die Annahmestellen am Langenweg und am Barkenweg sowie die Abfallbehandlungsanlage und das Kompostwerk am Barkenweg bleiben an Silvester und Neujahr geschlossen.

Verschenkmarkt

Der Oldenburger Verschenkmarkt hat bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Wochenmärkte

Die Wochenmärkte in Bloherfelde und Kreyenbrück am Neujahrstag fallen aus.

Bibliotheken

Die Stadtbibliothek im PFL und die benachbarte Kinderbibliothek sind am Dienstag/Mittwoch, 31. Dezember/1. Januar, geschlossen. Die Stadtteilbibliotheken Eversten, Kreyenbrück, Flötenteich und Ofenerdiek bleiben durchgehend bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Museen

Das Stadtmuseum und das Horst-Janssen-Museum sind am Dienstag, 31. Dezember, geschlossen. Am Mittwoch, 1. Januar, ist nur von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Edith-Russ-Haus für Medienkunst ist am Dienstag, 31. Dezember, und am Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Die Artothek ist bis Donnerstag, 2. Januar, geschlossen.

Musikschule

Die Städtische Musikschule bleibt bis Montag, 6. Januar, geschlossen.

Olantis und Bäder

Die Erlebniswelt und die Wellness-Welt des Olantis Huntebades ist an Silvester und Neujahr geschlossen. Die Hallenbäder in Kreyenbrück und Eversten sind bis Montag, 6. Januar, dicht.

Fachstellen

Die Fachstelle Bürgerschaftliches Engagement, die Agentur Ehrensache und das Inforum sind am Dienstag, 31. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar, geschlossen.

Aids-Beratung

Die Sprechstunde der Aidsberatung findet bis Montag, 6. Januar, nicht statt.

Pflegestützpunkt

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen der Stadt und das Gleichstellungsbüro sind am Dienstag, 31. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar, nicht geöffnet.

Jugend

Das Zentrum für Jugendkultur Cadillac ist bis Sonntag, 5. Januar, geschlossen, das gilt nicht für die Veranstaltung am Dienstag, 31. Dezember. Der Abenteuerspielplatz ist bis Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Die Jugendfreizeitstätte Bürgerfelde und die Freizeitstätte Kreyenbrück sind bis Freitag, 3. Januar, geschlossen. Die Freizeitstätte Ofenerdiek ist bis Freitag, 3. Januar, nicht geöffnet. Die Freizeitstätte Osternburg ist von Montag, 30. Dezember, bis Freitag, 3. Januar, zu. Das Kulturzentrum Rennplatz ist bis Montag, 6. Januar, geschlossen.