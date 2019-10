Oldenburg Nach dem Angriff eines mutmaßlichen Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle stehen nicht nur Juden in Deutschland unter Schock. Das Bündnis gegen Antisemitismus und Antizionismus Oldenburg lädt für den heutigen Donnerstag zu einer Gedenkkundgebung ein. Die Zusammenkunft beginnt um 19.30 Uhr am Leffers-Eck.

Das kündigt die Gruppe auf Facebook an.