Oldenburg Was war los in dieser Woche? In unserem Format „Käffchen?!“ plaudern NWZ-Redakteure über die Themen der Woche, die eigenen Eindrücke und über Reaktionen der Leser.

In dieser Woche hat NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann mit Chefreporter Karsten Krogmann über die Reporterarbeit im Allgemeinen und die aktuellen Recherchen zum Fall des verschwundenen Herrn S. im Besonderen gesprochen.