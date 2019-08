Oldenburg Erhält Oldenburg einen weiteren Dezernenten? Entsprechende Forderungen sind in den vergangenen Monaten in weiten Teilen des Rates laut geworden. Auslöser war unter anderem Kritik an Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, der in Personalunion Kulturdezernent ist.

Für den Allgemeinen Ausschuss am Montag hatte die Verwaltung eine umfangreiche Vorlage zu den Forderungen von SPD, Grünen, Linke/Piraten und AfD vorbereitet. Hauptaussage: Die Schaffung eines weiteren Dezernats – das ist die oberste Führungsebene unterhalb des Oberbürgermeisters – ist möglich. Der OB hält sie allerdings für „derzeit nicht angezeigt“.

Die Verwaltung verweist zum einen darauf, eine weitere Dezernentin oder ein weiterer Dezernent würde nicht nur ein Fachgebiet wie Kultur betreuen. Nach dem Gleichheitsgrundsatz müssten alle Dezernenten – neben Krogmann derzeit drei weitere – ein vergleichbar großes Themenspektrum abdecken. Im Klartext: Schafft die Verwaltung ein neues Dezernat, hat dies Folgen für den Zuschnitt der bestehenden Dezernate.

Im Fall von Sozial- und Schuldezernentin Dagmar Sachse und von Bau-, Verkehrs- und Umweltdezernent Sven Uhrhan seien die Zuschnitte im Zuge der Stellenbesetzung erst im vergangenen Jahr festgelegt worden. Die Verwaltung hält es für falsch, wenige Monate nach Amtsantritt von Sven Uhrhan und nach der Verlängerung von Dagmar Sachse deren Aufgabenbeschreibung schon wieder zu ändern. Krogmann verweist auf „mehrere Gespräche in den vergangenen Jahren“ mit den Ratsfraktionen. „Ich habe seinerzeit wahrgenommen, dass eine Einrichtung keine Mehrheit finden würde“, erklärt der OB.

Die Verwaltung erläutert, bis 2001 habe Stadtrat Ekkehard Seeber nicht nur das Kulturamt geleitet, sondern auch Rechts-, Bürger- und Schulverwaltungsamt sowie die bis dahin als Ämter geführten Stadtbibliothek, Musikschule und Stadtmuseum. Nach der Verwaltungsreform, bis zu der es sechs Dezernate gegeben habe, habe Seeber den Fachbereich Bürgerdienste mit den Fachdiensten Spezielle Bürgerdienste, Ausländerbüro, Bürgerbüro Mitte und Nord, Fachdienst Schule sowie die Bereiche Kunst und Kultur, Museen und Sammlungen, Musikschule und Stadtbibliothek geleitet.

Stadtrat Martin Schumacher habe ab Juli 2004 das Kulturamt, das Amt für Schule und Sport, das Gesundheitsamt sowie den Bäderbetrieb geleitet, erläutert die Verwaltung. Später seien diesem Dezernat noch das Gesundheits- und das Sozialamt sowie Amt für Jugend, Familie und Schule zugeordnet worden.