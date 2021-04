Oster-Kundgebung in Oldenburg: Friedensbündnis fordert Abrüstung

Oldenburg Normalerweise organisiert das Oldenburger Friedensbündnis jedes Jahr einen großen Ostermarsch. In diesem Jahr gab es statt einem Marsch eine Kundgebung. Wie die Polizei mitteilt, kamen am vergangenen Samstag rund 60 Demonstranten am Bahnhofsvorplatz in Oldenburg zusammen. Das Motto lautete: „Aktiv werden für eine neue Friedenspolitik und konsequente Abrüstung“.

Gegen Militärgewalt

„Obwohl eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung gegen militärische Gewalt in ihren vielfältigen Formen ist, beteiligt sich die Bundesrepublik weltweit an immer mehr Einsätzen“, schrieb das Oldenburger Friedensbündnis in einer Ankündigung. Die beabsichtigte Erhöhung des Militärhaushalts bedeute ein erneutes Drehen an der Rüstungsspirale mit der Anschaffung weiterer Waffensysteme.

„In den letzten zehn Jahren ist es in vielen Teilen der Welt zu neuen Kriegen und zur Destabilisierung vieler Länder gekommen“, heißt es in der Mitteilung des Friedensbündnisses. Die Folge seien Hunger, Elend und Tod von vielen unbeteiligten Menschen. Angesichts der weltweiten Krise durch die Coronapandemie fordere das Bündnis von der Politik, sich für Lösungen von Konflikten ohne Militär und Waffen einzusetzen.

Für eine friedliche Welt

„Es wird Zeit, dass durch die in der Bevölkerung mehrheitlich ablehnende Haltung eine sichtbare Wende in der Militärpolitik herbeigeführt wird. Wenn wir eine friedliche Welt wollen, müssen wir darum kämpfen und unsere Forderungen sichtbar machen.“

Das Friedensbündnis appelliere an alle Parteien, friedenspolitische Zusagen wie die Reduzierung der Rüstungsausgaben, Armutsbekämpfung, einen Stopp aller Rüstungsexporte sowie eine Politik der gemeinsamen Sicherheit, die auf Abrüstung, gewaltfreien Mitteln und Diplomatie beruht, in ihre Wahlprogramme aufzunehmen.

Bundesweite Aktionen

Mit der diesjährigen Kundgebung beteiligten sich die Organisatoren an den bundesweit stattfindenden Aktionen der Friedensbewegung. Hauptredner war der Emder Pfarrer Bert Gedenk. Redebeiträge kamen zudem unter anderem von Gesa Gerding und Stiven Haseloh von Fridays For Future Oldenburg.